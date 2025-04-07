بدء قطع الخدمة عن الهواتف المهربة من الخارج

انتهت المهلة التي حددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لسداد الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة، حيث بدأ من صباح اليوم تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج التي لم تسدد عنها الرسوم الجمركية.

بدء تفعيل المنظومة الجديدة

جاء ذلك ضمن خطوات تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة لتنظيم سوق أجهزة المحمول في مصر حيث سيتم منع الهواتف التي لم يتم تسجيلها أو دفع رسومها الجمركية من العمل على جميع شبكات المحمول داخل البلاد.

وخصص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رابطًا مخصصًا للمستخدمين للتعرف بشكل شامل على تفاصيل الإجراءات الجديدة الخاصة بحوكمة تشغيل الهواتف المحمولة وآليات تطبيقها، مقدما إجابات لأهم التساؤلات حول هذه الإجراءات.

كما يقدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر الرابط المعلومات التفصيلية حول هذه الإجراءات وآليات تنفيذها، والتعرف على خدمات تطبيق “تليفوني”.

وبدأ منذ الأول من يناير 2025 تطبيق رسوم على الهواتف المستوردة من الخارج وقبل تطبيق الضريبة عانى السوق من تخبط فى تسعير الهواتف المستوردة وارتفاعها بشكل جنونى وسط إقبال كبير من المستخدمين على الشراء قبيل تطبيق الضريبة مباشرة، ووصل عدد الهواتف التى تم تفعيلها قبيل تطبيق الرسوم ما يزيد عن 1.2 هاتف ما بين آيفون وسامسونج من أجهزة الفئة العليا S.

وأطلقت مصلحة الجمارك المصرية تطبيقًا وموقعًا إلكترونيًا تحت اسم "تليفوني" لتسجيل الهواتف المستوردة من الخارج، وتحقيق الشفافية في تحصيل الرسوم الجمركية بنسبة 38.5% من قيمة الهاتف.

وقبل يومين من تطبيق المنظومة الجديدة للرسوم تم اكتشاف عمليات تهريب واسعة وبلغت نسبة الهواتف المهربة في السوق المصرية وصلت إلى 80% وفقًا لتصريحات المسؤولين، ما دفع إلى اتخاذ هذا القرار لحماية الصناعة الوطنية.

القرار جاء لحماية الصناعة الوطنية وتعزيزها والتي تضم شركات عالمية تصنّع هواتفها بالفعل في مصر ما يجعل القرار خطوة إيجابية نحو حماية هذه الاستثمارات، وهذا التوجه يسهم في تشجيع المزيد من الشركات للدخول في مجال تصنيع الإلكترونيات داخل البلاد، مما يعزز من مكانة مصر كقاعدة تصنيع إقليمية.

كما أخذ القرار بعين الاعتبار المصريين العاملين في الخارج، حيث تُفرض رسوم تصل إلى حوالي 38% على الهاتف الثاني الذي يجلبه المسافر، بينما يُسمح للمصري القادم من الخارج بإحضار هاتف شخصي واحد دون تحمل أي رسوم أو جمارك.

تقدم ملحوظ فى تصنيع الهواتف

وحققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، حيث يتم إنتاج 85% من الهواتف المستخدمة في السوق المحلية داخل المصانع المصرية، وهو ما يعكس نجاح الجهود المبذولة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وهذه القرارات تمثل خطوة هامة نحو تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة، وتشجيع الاستثمار المحلي في قطاع الإلكترونيات، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.