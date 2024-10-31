ارتفاع معظم بورصات الخليج في ختام تعاملات اليوم

اختتمت أسواق الأسهم في منطقة الخليج مرتفعة اليوم الخميس، وجاءت حركة تداولات المؤشرات في منطقة الخليج كالآتي:

ارتفع المؤشر القطري 0.6% مدعوما بصعود سهم بنك قطر الوطني 0.8% وسهم شركة ملاحة 3.3%.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.4% مع ارتفاع سهم الشركة العالمية القابضة بنحو 0.7%.

واستقر المؤشر السعودي في ختام التعاملات عند 12022 نقطة.