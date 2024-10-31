الخميس 31 أكتوبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع معظم بورصات الخليج في ختام تعاملات اليوم

بورصات الخليج، فيتو
بورصات الخليج، فيتو

اختتمت أسواق الأسهم في منطقة الخليج مرتفعة اليوم الخميس، وجاءت حركة تداولات المؤشرات في منطقة الخليج كالآتي:

ارتفع المؤشر القطري 0.6% مدعوما بصعود سهم بنك قطر الوطني 0.8% وسهم شركة ملاحة 3.3%.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.4% مع ارتفاع سهم الشركة العالمية القابضة بنحو 0.7%.

واستقر المؤشر السعودي  في ختام التعاملات عند 12022 نقطة.

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أداء بورصات الخليج في مستهل التعاملات الصباحية

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تعرف على تأثيرات الأحداث في الشرق الأوسط على بورصات الخليج

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