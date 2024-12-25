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اقتصاد

بورصات الخليج تعلق على تغييرات طفيفة بجلسة اليوم الأربعاء

بورصة الخليج
بورصة الخليج

أغلقت معظم المؤشرات الخليجية على تغييرات طفيفة وسيولة ضعيفة في جلسة الأربعاء، مع غياب التداول في الأسواق العالمية بمناسبة عطلة عيد الميلاد المجيد.

بورصة الكويت

ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.3% في يوم الأربعاء مسجلًا رابع مكاسب يومية على التوالي ليغلق عند أعلى مستوياته في 5 أسابيع بدعم من ارتفاع سهمي بيتك وأرزان بنسبة 0.5% و0.8% على التوالي، وبلغت السيولة في بورصة الكويت 43 مليون دينار لتسجل أدنى مستوياتها في 4 أشهر.

بورصة قطر

تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.6% في جلسة الأربعاء مسجلًا ثالث خسائر يومية له على التوالي ليغلق دون مستويات 10500 نقطة.

كما انخفضت مستويات السيولة إلى 265 مليون ريال في جلسة الأربعاء مقارنة مع 340 مليون ريال في اليوم الذي سبقه.

الأسواق الإماراتية

تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.2% في يوم الأربعاء ليهبط من أعلى مستوياته في 5 أسابيع متأثرًا بانخفاض سهم العالمية القابضة بنسبة 1%.

وانخفضت السيولة إلى 633 مليون درهم لتسجل أدنى مستوياتها منذ بداية العام الحالي

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