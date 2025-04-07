الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

إحصاء صادم من منظمة الصحة العالمية لحالات الوفاة أثناء الولادة

مضاعفات الحمل أو
مضاعفات الحمل أو الولادة، فيتو

ذكر تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية وهيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة، أن مضاعفات الحمل أو الولادة أدت إلى وفاة امرأة كل دقيقتين تقريبا خلال عام 2023.


وقال التقرير الذي نشر الإثنين، إن هذا يعادل ما يقدر بنحو 260 ألف امرأة على مستوى العالم.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن وفيات الأمهات بين عامي 2000 و2023 انخفضت بنسبة 40 بالمئة على مستوى العالم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تحسن الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية.

ومع ذلك، حذرت المنظمة من أن وتيرة التحسن تباطأت بشكل كبير منذ عام 2016.

وذكر التقرير إن تخفيضات التمويل الإنساني كان لها تأثيرات وخيمة على الرعاية الصحية في أجزاء كثيرة من العالم، مما أجبر الدول على التراجع عن الخدمات الحيوية لصحة الأم والوليد والطفل.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه بالإضافة إلى ضمان الوصول إلى رعاية الأمومة الجيدة، فإن تعزيز الحقوق الصحية والإنجابية للنساء والفتيات أمر بالغ الأهمية.

وأضاف: "بينما يظهر هذا التقرير بصيصا من الأمل، فإن البيانات تسلط الضوء أيضا على مدى خطورة الحمل في أجزاء كثيرة من العالم حاليا رغم حقيقة وجود حلول لمنع وعلاج المضاعفات التي تسبب الغالبية العظمى من وفيات الأمهات".

يذكر أن أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة هو خفض معدل وفيات الأمهات من 328 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية عام 2000، إلى أقل من 70 بحلول عام 2030.

وأوضح التقرير إن "تحقيق ذلك يمثل تحديا غير مسبوق".

وأضاف: "هناك حاجة إلى إجراءات سريعة لحماية صحة الأمهات وإنهاء مأساة وفيات الأمهات. للمرأة الحق في عدم الاقتصار على النجاة من الحمل بل العيش بصحة جيدة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منظمة الصحة العالمية الحمل أو الولادة امراة وفيات الأمهات الرعاية الصحية رعاية الأمومة

مواد متعلقة

مفاجأة في وفاة أسرة بالفيوم، التحريات: الأم قتلت ابنتيها وتخلصت من حياتها

محافظ البحيرة ورئيس مجلس الأمومة والطفولة يزوران قرية الأبعادية (صور)

الصحة: مجازاة مسئولة رعاية الأمومة والطفولة بإدارة بني سويف لغياب المتابعة

منها التبرعات والوصايا والمنح، 5 موارد لصندوق الأمومة والطفولة

الأكثر قراءة

حبس المتهم بغسل 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة 4 أيام

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 7 أبريل 2025

السيسي لـ ماكرون عن خان الخليلي: ولدت هنا وحضرت اليهود والإنجليز والأرمن (فيديو)

محمد فاروق يكشف شرط نيس الفرنسي للسماح بعودة عبد المنعم للأهلي

اليوم، مباحثات مصرية فرنسية لتعزيز الشراكة والتعاون الاقتصادي

قمة مصرية فرنسية أردنية اليوم لبحث تطورات الأوضاع في غزة

النفط يهبط 2.5%، والخام الأمريكي يتراجع دون 60 دولارًا

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تبدأ من 3 جنيهات في سوق العبور

منوعات

المزيد

إحصاء صادم من منظمة الصحة العالمية لحالات الوفاة أثناء الولادة

حادث "صادم" في مهرجان للموسيقي يودي بحياة شخصين بالمكسيك

مصرع 30 شخصا في فيضانات بجمهورية الكونغو الديمقراطية

مصرع 15 شخصا في الولايات المتحدة جراء العواصف والأعاصير

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 7 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 7 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية