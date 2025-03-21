القومي للطفولة يكرم عددا من النزيلات الحاضنات بمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر

كرمت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، "شريهان عثمان صدقي" بطلة الأمومة بواقعة حادث أسيوط تخليدا لذكراها والتي واجهت الموت بشجاعة لتنقذ بناتها وتمنحهن الحياة، وتسلم الجائزة شقيقها المهندس صدقي عثمان وبناتها.

ويأتي ذلك في إطار احتفالات المجلس القومي للطفولة والأمومة بعيد الأم.

كما كرمت "السنباطي"، عددًا من الموظفات العاملات بالمجلس تقديرا لجهودهم، وهم " منى مصطفى، عبير عبد العظيم خليل، ونهاد على أحمد حلمي، والسيدة منال إبراهيم محمد إبراهيم، أميمة محمد بيومي، وصباح محمد السيد، والسيدة فتحية خلف الله محمد عبد الكريم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والعاملين بالمجلس.

وحرصت رئيسة المجلس على تسليمهن درع المجلس وشهادات تقدير وهدايا عينية، مثنية على دورهن الرائع في تحمل المسئولية والعطاء من أجل أبنائهن، مؤكدة أن الأم المصرية ضربت العديد من الأمثلة في التضحية والوفاء وهي أهم أعمدة الأسرة.

ومن جانبهن أعرب الموظفات عن خالص سعادتهن وتقديرهن لهذه اللفتة الإنسانية من الدكتورة سحر السنباطي لتكريمها لهن موجهين لها خالص الشكر والتقدير.

وعلى هامش الاحتفالية كرمت الدكتورة سحر السنباطي "عبدالله محمد" كأبا مثاليًا أفنى حياته لتربية أبنائه، مؤكدة على أن دور الأب هام ومحوري في حياة الأبناء وأن هناك العديد من النماذج المشرفة للآباء في التضحية والوفاء.

وفي ذات السياق زار وفدا من المجلس القومي للطفولة والأمومة برئاسة الدكتورة سحر السنباطى والدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس وأعضاء مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتور نور أسامة ميراى نسيم، مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، للمشاركة في الاحتفالية التي أقامها مركز الإصلاح والتأهيل احتفالا بعيد الأم.



وأكدت " السنباطي " خلال الزيارة أن المجلس القومي للطفولة والأمومة مستعد دائما للتعاون مع المسئولين بقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لتنفيذ أنشطة تستهدف رعاية الأمهات الحاضنات وأطفالهن بالمركز لرفع الوعى لديهن بالأمومة الآمنة لأطفالهن وحقوق الطفل.

كما احتفلت رئيسة المجلس القومي للطفولة ومساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية بعيد الام مع عدد من النزيلات الحاضنات بالمركز وعدد من السيدات الأمهات بمركز التأهيل والإصلاح بالعاشر من رمضان وتم تقديم بعض الهدايا العينية لهن والألعاب لأطفالهن.

وأشارت "السنباطي"، إلى أنه بالتنسيق مع مركز الإصلاح والتأهيل سيتم عقد جلسات للدعم النفسي والتوجيه للأمهات الحاضنات والأطفال لإعادة التأهيل والإدماج بالمجتمع، كما أهدت عدد من المطبوعات والإصدارات الصادرة عن المجلس لمكتبة المركز وبعض القصص الهادفة للأمهات والأطفال.

كما قامت الدكتورة سحر السنباطي، بزيارة لدار الياسمين للمسنين بمدينة 6 أكتوبر التابع لنادى اونرويل القاهرة للاحتفال مع الأمهات والآباء من النزلاء بعيد الأم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.