الأحد 06 أبريل 2025
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ننشر أسماء مصابى حادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيب 11 شخصًا بجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب أمام الكوبري العلوي بإيتاي البارود العلوي علي الطريق الزراعي القاهرة – الإسكندرية داخل نطاق محافظة البحيرة، حيث تم نقل المصابين إلي مستشفي ايتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم. 

وقوع حادث سير ومصابين

تبلغت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بوقوع حادث سير ومصابين، تم الدفع بسيارات الإسعاف الي مكان الحادث أمام الكوبري العلوي بإيتاي البارود،  نقل المصابين الي مستشفي المركزي للعلاج، وانتقلت الأجهزة المختصة الي مكان الحادث للمعاينة، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

ننشر أسماء المصابين بالحادث 

المصابون هم كل من: محمد إبراهيم حافظ جبريل، 47 عاما، محمد بهجت عبد الكريم، 32 عاما، محمد عبد المقصود محمد، 45 عاما، مصطفي السيد محمد سالم، 27 عاما، رباح سليمان يوسف علي، 17 عاما، محمد عاطف إبراهيم، 25 عاما، اكرم محمد الششتاوي، 30 عاما، مقيمين بمحافظة الغربية، مروان طارق أنور، 24 عاما، أشرف العزب جمال الدين، 45 عاما، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، شعيب مختار شحاته، 62 عاما، مقيم بمحافظة الدقهلية، روان بدر إسماعيل علي الوايلي، 23 عاما، مقيمة بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة.

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حادث انقلاب سيارة بايتاي البارود الطريق الزراعي القاهرة الاسكندرية بالبحيرة

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