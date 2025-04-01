الثلاثاء 01 أبريل 2025
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حوادث

ربة منزل تنهي حياة زوجها بعدة طعنات نافذة بالبطن في ثاني أيام العيد بالبحيرة

مديرية أمن البحيرة،
مديرية أمن البحيرة، فيتو

شهدت محافظة البحيرة جريمة بشعة، حيث أقدمت ربة منزل على إنهاء حياة زوجها طعنا بالسكين، وذلك بسبب خلافات زوجية بثاني أيام عيد الفطر المبارك.

تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بلاغا بوجود قتيل داخل شقته بقرية سيدي غازي بدائرة مركز كفر الدوار، بالانتقال إلى مكان الواقعة والمعاينة، تبين قيام زوجة بقتل زوجها بعدة طعنات نافذة ببطنه نتيجة لخلافات زوجية بينهما. 

تم إلقاء القبض على الزوجة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة/ وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وسرعة استخراج تصاريح الدفن. 

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العيد كفر الدوار جريمة العيد قتل البحيرة

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