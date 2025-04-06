القبض على المتهمين بقتل فلاح بطلق ناري في البحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بالتعاون مع مديرية أمن مطروح، من إلقاء القبض على مرتكبي جريمة قتل فلاح متاثرا باصابته بطلق ناري بالرأس بقرية الهلالية بمركز إيتاي البارود إثر مشاجرة.

تحديد مكان اختفاء مرتكبي جريمة القتل

حيث نجحت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، في تحديد مكان اختفاء مرتكبي جريمة القتل وهما أمين شرطة مفصول ونجله بعد ارتكابها الواقعة وهروبهما خارج دائرة محافظة البحيرة ليتم تحديد موقع هروبهما بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح وإلقاء القبض عليهما لعرضهما علي النيابة العامة للتحقيق معهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

قام الطرف الثانى بضرب الطرف الأول بسلاح نارى

كانت حدثت مشاجرة بين كل من" رشاد علي موسى الديب" 52 سنة عامل زراعي مقيم الهلالية قرية البهي بمركز ايتاي البارود طرف أول، و" ربيع ع ال ح أمين شرطة مفصول من الخدمة، ونجله أحمد " سائق طرف ثاني قام الطرف الثانى بضرب الطرف الأول بسلاح ناري سقط على أثره قتيلا، وفرا هاربان، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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