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عقارات

الإسكان: تنفيذ مشروعات باستثمارات 5 مليارات جنيه بمارينا 8

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز القري السياحية، أعمال الإنشاءات وأعمال تنسيق الموقع العام الجاري تنفيذها بمارينا (8).

وأكد رئيس الجهاز، أن المشروع عبارة عن عدد (243) مبنى (فيلات وشاليهات وعمارات سكنية) بإجمالي (917)، بتكلفة إجمالية (5) مليار تقريبا، وقد بلغ متوسط نسبة التنفيذ للمشروع حوالى ( 40 %).

وأوضح رئيس الجهاز، أن الجولة شملت أيضًا متابعة أعمال محطة تحلية المياه بمارينا، والاستعداد لتشغيلها خلال موسم الصيف المقبل، وكذا أعمال إنشاء معمل مركزى لمتابعة تحاليل وجودة المياه بمارينا.

 

تابع رئيس الجهاز ومرافقوه، خلال الجولة التفقدية متابعة أعمال الأسواق بمنطقة (5) للوقوف على آخر المستجدات لاستقبال موسم الصيف.

وفى سياق متصل، شدد رئيس الجهاز، على الشركات العاملة ضرورة الالتزام التام بتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة طبقا للبرنامج الزمنى المحدد للمشروع، وتذليل أي عقبات، لتنفيذ خطة الدولة فى الانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها.

أشار رئيس الجهاز، أنه تم أيضا خلال الجولة مراجعة موقف ومخطط أعمال تنفيذ المرافق والطرق بالمشروع وانتظام سير العمل، مع التأكيد علي الالتزام بالجودة والمواصفات المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليه، لتوفير جودة حياة لسكان القري السياحية وروادها خلال موسم الصيف المقبل.

قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحديث الموقع الإلكتروني لمشروع بيت الوطن "الطرح العاشر" بعدد حوالي ١٥ ألف قطعة بمختلف المساحات بعدد ٢٣ مدينة جديدة، لإتاحة فرصة الحجز لأكبر عدد من المتقدمين وتلبية رغبتهم، والطرح العاشر يعتبر هو أكبر طرح بجميع مراحل المشروع وجارٍ التخصيص طبقا لأولوية وصول التحويلات بالبنك المركزي المصري، ويمكن في نهاية المرحلة منح تيسيرات والسماح بحجز أكثر من قطعة بالمبالغ المتبقية لأصحاب مقدمات الحجز الكبيرة وفقا لقطع الأراضي المتاحة بالطرح للعاشر.

وأشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق إلى أنه سبق طرح المرحلة العاشرة من مشروع بيت الوطن بعدد حوالي 3 آلاف قطعة أرض، ونظرًا لزيادة عدد التحويلات غير المسبوق، تم التوجيه باستيعاب جميع التحويلات وبناء عليه تم زيادة عدد القطع المطروحة إلى ١٥ ألف قطعة أرض.

وقال وزير الإسكان: يعتبر المشروع هو أحد المحاور الهامة لإتاحة أراض للمصريين بالخارج لربطهم بوطنهم الأم وتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات.

كلف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية بتقييم أداء شركات صيانة وإدارة وتشغيل المرافق بالمدن الجديدة، بجانب إعداد تقارير كاملة عن المشروعات بكل قطاع والموقف الخاص بها، ولا سيما  مشروعات مدينة السويس الجديدة والطريق الجديد الذي تم التوجيه بإنشائه، مؤكدًا أهمية العمل على تعظيم الإيرادات بالهيئة، بجانب إجراء حصر كامل للأراضي غير المستغلة على مستوى كافة المدن الجديدة لتعظيم الاستفادة منها.

 

كما أكد شريف الشربيني، ضرورة العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات والتصنيع المحلي للمكونات.

 

وعقد الوزير اجتماعا موسعًا مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة وأجهزتها، مؤكدًا أهمية هذا الاجتماع الدورى، لدفع معدلات العمل.

وفي مستهل الاجتماع، أشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن اجتماع اليوم يستهدف متابعة سير العمل بالهيئة للعمل على تحقيق نتائج مثمرة للمشروعات التي تتولى الهيئة تنفيذها، موجهًا بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات لسرعة الانتهاء منها.

ووجه وزير الإسكان بالعمل على متابعة أجهزة المدن خلال الفترة المقبلة ومختلف القطاعات للوقوف على كافة الأعمال بالمشروعات الجارية والموقف التنفيذي لها، والوقوف على المشكلات والعمل على حلها أولا بأول.

كما وجه وزير الإسكان، نواب ومساعدي نواب رئيس الهيئة وفرق عملهم بالمتابعة الدورية وتكثيف الزيارات الميدانية للمشروعات على الأرض لضغط الأعمال للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في المدد الزمنية المحددة لها.

كما تابع وزير الإسكان، موقف الطرح الأخير للوحدات السكنية الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا بهدف الوقوف على التفاصيل الخاصة بهذا الطرح، وإتاحته في الموعد المحدد له، كما وجه الوزير بوضع خطة كاملة لأعمال الصيانة ووضع خطة استراتيجية وفقًا لبروتوكول التعاون الذي تم إبرامه مع جهاز مستقبل مصر لتفعيل دور الشركة المقرر إنشاؤها على الأرض.

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