العثور على جثة مغربي الجنسية داخل شقة سكنية بسوهاج

عثر الأهالي بمدينة دارالسلام بسوهاج على جثة شخص مغربي الجنسية داخل شقة سكنية في ظروف غامضة، ويقوم البحث الجنائي بإجراءات كشف أسباب الوفاة، حيث تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى دارالسلام المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع شخص مغربي الجنسية داخل شقة سكنية بمدينة دارالسلام بسوهاج

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا من ضباط مباحث مركز شرطة دارالسلام يفيد بالعثور على جثة هشام مستمد 53 عاما مغربى الجنسية داخل شقة سكنية بمدينة دارالسلام وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مشرحة مستشفى دارالسلام المركزى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة، وتوقيع الكشف الطبى ومناظرتها وتشريح الجثة وكشف أسباب الوفاة.

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