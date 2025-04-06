الأحد 06 أبريل 2025
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محافظات

انتشال جثة شاب من بئر مياه في قنا

اسعاف
اسعاف

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الأحد، من انتشال جثة شاب لقي مصرعه إثر انهيار بئر مياه عليه خلال الحفر داخل مزرعة في قرية النواهض التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ، يفيد انهيار بئر مياه خلال الحفر على شخصين في قرية النواهض بمركز ابوتشت.

على الفور، انتقلت قوات الأمن والإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وتبين انهيار بئر مياه خلال الحفر داخل مزرعة في قرية النواهض بمركز أبوتشت، ما أسفر عن مصرع شاب يُدعى "محمود"، وإصابة آخر يُدعى "مصطفى" تم استخراجه أمس ونقله إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

وتم انتشال الجثة من قِبل قوات الحماية المدنية، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.

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