تفاصيل مقتل مسن التجمع.. شاب يقطع جثة صاحب شركة شهيرة ويخزن أجزاءها في الثلاجة.. علاقة غير شرعية مع شقيقة المتهم سبب الجريمة

لم يكن أحد يتوقّع أن جدران تلك الشقة الهادئة بكمبوند شهير بـ القاهرة الجديدة، التي تطل على مساحات خضراء وتخترقها نسائم الصباح، كانت تخفي سرًا داميًا، جريمة تفوقت في بشاعتها على أكثر مشاهد السينما قسوة.

شاب يشك بوجود علاقة غير شرعية بين شقيقته وصاحب شركة شهيرة

شاب في مقتبل العمر، بدت عليه ملامح الغليان منذ أسابيع، لم يعد يثق في حركة شقيقته، همساتها، رسائلها، وحتى صمتها، كان يشعر أن هناك ما يخفى عنه، حتى جاء اليوم الذي تأكد فيه من أسوأ كوابيسه، علاقة غير شرعية تجمع شقيقته برجل يكبرها بعقود، رجل يملك شركة شهيرة، ونفوذًا وأموالًا لكن ذلك لم يشفع له.

الدخول إلى الجحيم: لحظة المواجهة

ترصد الشاب خطوات شقيقته حتى دخلت تلك الشقة الفاخرة في كمبوند راق بالقاهرة الجديدة، لحق بها، تسلّل، ودخل الباب لم يكن مغلقًا جيدًا ولم يحتج الأمر إلى كسر أو عنف، فقط صمت، وغضب يغلي تحت الجلد.

في الداخل، رأى ما يكسر رجولة أي رجل، ويقلب الموازين في لحظة، وقف للحظات، ينظر إليهما، وشيء داخله انفجر لم ينطق ولم يصرخ فقط مد يده إلى الساطور الذي كان يحمله منذ خرج من بيته رفعه، ثم هوى به فسقط العشيق على الأرض جثة هامدة.

مجزرة في المطبخ والقاتل لا يرمش

لم يكن القتل نهاية المشهد، بل بدايته، جلس الشاب أمام الجثة لبعض الوقت، يتنفس بصعوبة ثم أخذها إلى المطبخ، ثم قام بتقطيعها إلى أشلاء، كل ضربة كانت تسكت صراخه الداخلي، وضع كل قطعة بعناية داخل الثلاجة، وكأنها عملية حسابية دقيقة، لا مكان فيها للعاطفة.

بلاغ العثور على أشلاء جثة داخل ثلاجة بكمبوند شهير بالقاهرة الجديدة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على أشلاء جثة داخل ثلاجة في شقة سكنية بكمبوند شهير بالقاهرة الجديدة وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة صاحب شركة شهيرة مسن مقطع أجزاء وموضوع داخل ثلاجة بالشقة، وتم نقل الأشلاء إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتقوم فرق المباحث في القاهرة بفحص دائرة علاقات المجني عليه وفحص هاتفه.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه على علاقة غير شرعية مع فتاة، وأن شقيق الفتاة عندما علم بعلاقته مع شقيقته فقرر الانتقام منه وإنهاء حياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم.

اعترافات قاتل صاحب شركة شهيرة بالقاهرة الجديدة

وقال المتهم، إنه علم بوجود علاقة غير شرعية بين شقيقته وصاحب شركة شهيرة وإنهما يتقابلان داخل شقة بكمبوند شهير بالقاهرة الجديدة، وعندما راقب شقيقته ودخل عليهما الشقة شاهدهما في وضع مخل.

وأضاف المتهم، أنه عندما شاهد شقيقته فى وضع مخل مع صاحب الشركة فقام بإنهاء حياته، وأن شقيقته فرت هاربة.

وتابع المتهم، أنه قام بتقطيع جثة المجنى عليه بالساطور لإجراء ووضعها داخل الثلاجة للاحتفاظ بها وعدم خروج رائحتها وكشف جريمته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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