الإثنين 07 أبريل 2025
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حوادث

حملة أمنية في أسوان تضبط 3 قضايا جلب مخدرات وتنفذ 646 حكما قضائيا

حملة أمنية فى أسوان
حملة أمنية فى أسوان

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة.. ضُبط خلالهم (أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدرى "البودر، الهيدرو").

 

كما ضبط قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص"  بحوزة 3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 646 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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