هل يتيح بنك مصر خط خاص باستفسارات عملاء الشركات؟

يتساءل عملاء بنك مصر من أصحاب فيزا الشركات عن وجود خط ساخن لاستفساراتهم عبر سيستم البنك.

وأوضح مسئولو بنك مصر وجود خط ساخن مخصص لعملاء الشركات عند اتصالكم بمركز الاتصال بنك مصر 19888

مميزات فيزا الشركات في بنك مصر

وتشمل مزايا فيزا الشركات من بنك مصر مايلي:

بطاقة فيزا للخصم الفوري للأعمال مقبولة في ملايين المتاجر حول العالم، تقبل السحب النقدي المشتريات والدفع على شبكة الانترنت.

تتيح متابعة استخدامات حامل البطاقة وبالتالي سهولة إدارة الأموال.

طباعة أسم حامل البطاقة وكذلك أسم المنشأة صاحبة الحساب على وجه البطاقة.

قائمة القروض التجارية من بنك مصر

ومن جانب آخر يقدم بنك مصر لعملائه مجموعة متنوعة من القروض أبرزها القروض التجارية للأفراد.

وهي قروض يتم تقديمها للأفراد لتمويل احتياجاتهم الشخصية، ويمكن استخدام هذه القروض لمجموعة متنوعة من الأغراض.

وتشمل قائمة القروض التجارية ما يلي:

قروض الرحلات السياحية والحج والعمرة.

قروض التعليم.

العمليات الطبية الصغرى وخدمات التجميل والأجهزة التعويضية.

حفلات الزواج.

اشتراكات الأندية.

صيانة واصلاح السيارات.

واي تمويل استهلاكي آخر من خلال طرف ثالث (مورد / مقدم خدمة).

ويمنح قرض التجارية المتنوعة للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية:

الموظفين بتحويل مرتب / قسط (بتعهد/ بتعهد بدون مستحقات / جهات متعاقدة).

الموظفين بدون تحويل مرتب.

أصحاب المهن/ الاعمال الحرة.

أصحاب / مستحقي المعاشات (بتعهد تحويل المعاش أو بدون).

الشروط العامة لمنح القرض

الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاما.

الحد الأقصى لقيمة القرض 300,000 جنيه.

الحد الأقصى لنسبة التمويل 100 %.

الحد الأقصى لمدة القرض 60 شهر.

المصروفات الإدارية: 1.50 % من قيمة القرض ( تخصم اليا).

المستندات الأساسية المطلوبة

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل.

عرض سعر / بيان مصروفات

بالنسبة للموظفين:

شهادة مفردات الراتب الشهري.

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل بالتحويل).

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