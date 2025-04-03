الخميس 03 أبريل 2025
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رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة يتفقد مستشفى إيتاي البارود المركزي

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، فيتو

 استقبل الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة والفريق المرافق، الدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، حيث قاموا بتفقد مستشفى إيتاي البارود المركزي، وتفقدوا جميع أقسام المستشفى وأقسام الطوارئ والاستقبال، وعناية الطوارئ وصيدلية الطوارئ.

 

إنهاء إجراءات تكويد قوائم الإنتظار 

 واطمأنوا الزوار على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، ووجهوا بتفعيل الأشعة المقطعية بالصبغى داخل المستشفى بإيتاي البارود، مطالبين بالإسراع في إنهاء إجراءات تكويد قوائم الانتظار، وتوفير بعض الأجهزة المتعلقة بتطوير العمل داخل المستشفى، كجهاز التنفس الصناعي عالي التردد لقسم الحضانة، وبعض المستلزمات الخاصة بالمريض، وتوفير القوى البشرية في التخصصات النادرة.

 

الحرص الدائم على تقديم كافة الخدمات بشكل لائق وجيد

 أكد رئيس قطاع الطب العلاجي على تقديم كافة الدعم للمستشفى ولجميع مستشفيات محافظة البحيرة، مشيرا إلى ضرورة الحرص الدائم على تقديم كافة الخدمات بشكل لائق وجيد، والعمل على راحة المرضى وتسخير كافة جهود الفريق الطبي والفريق المعاون من أجل خدمة المرضى.

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بايتاي البارود الطب العلاجى المركزى وزارة الصحة

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