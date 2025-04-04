سائق يقتل عامل زراعي بطلق ناري في مشاجرة بالبحيرة

شهد مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، مشاجرة بين شخصين أسفرت عن قتل أحدهما عامل زراعي بطلق ناري وهروب القاتل ومهنته “سائق”، وجار البحث عنه من الأجهزة الأمنية لإلقاء القبض عليه وتقديمه للعدالة لينال عقابه مع التحفظ على الجثة.

قتيلا إثر إصابته بطلق ناري نتيجة مشاجرة

كان فوجئ الأهالي بقرية الهلالية بمركز إيتاي البارود، سقوط عامل زراعي رشاد علي موسى الديب" 55 عاما “ قتيلا إثر إصابته بطلق ناري نتيجة مشاجرة مع ربيع ”ع ال ح سائق من أهالي القرية ليفر هاربا.

معاينة موقع جريمة القتل ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى

انتقلت الأجهزة الأمنية المختصة بالبحيرة إلى مكان الواقعة، وتم معاينة جريمة القتل، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن، تم تشكيل فريق بحث جنائي، لسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وكشف ظروفها وملابساتها.

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