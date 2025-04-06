إصابة 11 شخصا فى انقلاب ميكروباص بطريق إسكندرية الزراعى

أصيب 11 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق إسكندرية الزراعى، اليوم الأحد، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج.

انقلاب سيارة ميكروباص بطريق إسكندرية الزراعى

تلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بلاغا يفيد بوقوع حادث بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بنطاق مركز شرطة إيتاي البارود، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالإنتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة ميكروباص أمام الكوبري العلوي بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، مما أسفر عن إصابة 11 شخصًا، وتم نقل المصابين إلى مستشفي إيتاي البارود المركزي، وتحرر المحضر اللازم ورفع آثار الحادث وتيسير حركة السيارات لطبيعتها.

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