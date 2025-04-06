الأحد 06 أبريل 2025
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حوادث

حبس عامل ونجله بتهمة قتل مزارع في مشاجرة بالبحيرة

حبس المتهمين
حبس المتهمين

قررت نيابة إيتاي البارود حبس عامل ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل مزارع بطلق ناري خلال مشاجرة بالأسلحة النارية.

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وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، قد تمكنت من ضبط شخص ونجله، وذلك على خلفية قيامهما بقتل مزارع بطلق ناري إثر حدوث مشاجرة بينهم بسبب خلافات سابقة بمركز إيتاي البارود.

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بحدوث مشاجرة بين طرفين بقرية الهلالية، مما أدى إلى مقتل "رشاد ع.م" 55 عاما، بطلق ناري على أيدى "ر. ع. ح"، ونجله، وفرا هاربين.

وانتقلت أجهزة الأمن وضبطت المتهمين وتحررعن ذلك المحضر اللازم.

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قتل مزارع مشاجرة بالبحيرة مديرية أمن البحيرة نيابة إيتاى البارود

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