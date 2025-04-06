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اقتصاد

عيار 21 بـ 4400 جنيه، أسعار الذهب فى الصاغة بختام تعاملات اليوم الأحد

الذهب - فيتو
الذهب - فيتو

سعر الذهب، استقر سعر جرام الذهب بختام حركة تعاملات اليوم الأحد 6 أبريل 2025، وفق آخر تحديث في أسواق الصاغة.  

سعر جرام الذهب

وترصد “فيتو” تحديثا لحظيا لأسعار الذهب فى السوق المحلى وفق آخر تحديث.

اقرأ التالى: سعر الذهب بالصاغة مساء اليوم 

سعر جرام الذهب 
سعر الذهب 

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5030 جنيها “للبيع“.

سعر الذهب عيار 21

 بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4400 جنيها “للبيع”. 

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3758 جنيها “للبيع”.

الذهب - فيتو 
سعر الذهب - فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14، سجل 2940 جنيهًا “للبيع”.

سعر جرام الذهب  عيار 12

سعر جرام الذهب عيار 12، سجل 2514 جنيهًا “للبيع”.

سعر جرام الذهب  عيار 9

سعر جرام الذهب عيار 9، سجل 1885 جنيها “للبيع”.

اقرا التالى:الذهب بكام فى الصاغة اليوم 

 

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سعر الذهب 

 

أسعار الذهب والتوترات الجيوسياسية

 ساهمت التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا بالإضافة إلى انهيار وقف إطلاق النار فى غزة في تعزيز الطلب على الملاذ الآمن، حيث تعتبر الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب هي السبب الرئيسي وراء تذبذب سعر الذهب ، حيث أعلن الرئيس الأمريكي  أن رسومه الجمركية قد دخلت بالفعل حيز التنفيذ.

الذهب - فيتو 
الذهب - فيتو 

4 عوامل تؤثر في أسعار الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، من أبرزها:

  • السعر العالمي للذهب: يعتبر السعر في البورصات العالمية العامل الأساسي في تحديد سعر الذهب محليًا وعادة ما يرتبط بسعر الدولار، حيث يرتفع سعر الذهب عندما يضعف الدولار والعكس صحيح.
  • سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار: نظرًا لأن مصر تستورد الذهب من الخارج، فإن أي تغير في سعر الدولار يؤثر مباشرة على سعر الذهب محليًّا.
  • العرض والطلب: عندما يزداد الطلب على الذهب في الأسواق المحلية، خاصة في مواسم الزواج والأعياد، ترتفع الأسعار، بينما تنخفض في فترات الركود.
سعر جرام الذهب 
سعر جرام الذهب 

نصائح للاستثمار في الذهب

  • تابع أسعار الذهب العالمية قبل الشراء أو البيع.
  • استثمر في  سبائك الذهب أو الجنيهات الذهبية لتجنب الخسارة في المصنعية.
  • لا تضع كل أموالك في الذهب، بل اجعله جزءًا من محفظتك الاستثمارية.
  • احتفظ بالذهب في أماكن آمنة مثل البنوك أو الخزائن الخاصة.

جدير بالذكر أن الذهب سيظل دائمًا جزءًا أساسيًّا من النظام المالي والاستثماري العالمي، سواء كحُليٍّ ثمين أو كوسيلة لحفظ الثروة في أوقات الأزمات.

 

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سعر جرام الذهب سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 14 سعر جرام الذهب عيار 12 سعر جرام الذهب عيار 9 أسعار الذهب والتوترات الجيوسياسية

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