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رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

دوري أبطال إفريقيا، استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل المارد الأحمر لمواجهة الهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

 

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الهلال السوداني 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

خط الدفاع: يحيى عطية الله وأشرف داري ورامي ربيعة ومحمد هاني

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق 

خط الهجوم: حسين الشحات وأشرف بن شرقي ووسام أبو علي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام نظيره الهلال السوداني  يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

 

الأهلي لا يعرف الفوز خارج أرضه أمام الهلال السوداني 

والتقى النادي الأهلي خارج أرضه نظيره فريق الهلال السوداني في 6 مباريات، لم ينجح الأحمر في تحقيق الفوز خلالها، حيث تعرض للخسارة في 3 مباريات وتعادل في مثلهم. 

نتائج الأهلي خارج أرضه أمام الهلال السوداني 

وجاءت نتائج الأهلي خارج أرضه أمام الهلال السوداني كالتالي:

موسم 1987، الأهلي 0ـ0 الهلال 

موسم 2004، الأهلي 0ـ1 الهلال 

موسم 2007، الأهلي 0ـ3 الهلال 

موسم 2020، الأهلي 1ـ1 الهلال 

موسم 2022، الأهلي 0ـ0 الهلال 

موسم 2023، الأهلي 0ـ1 الهلال 

كما يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم مرانه الأول في موريتانيا، استعدادا لمواجهة الهلال السوداني بعد غد الثلاثاء، حيث وصلت بعثة الأهلي إلى نواكشوط في الساعات الأولى من صباح اليوم استعدادا لمواجهة بطل السودان. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب في التاسعة مساء بعد غد الثلاثاء في موريتانيا. 

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، يلتقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال أفريقيا.

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