قطع المياه عن 8 مناطق بحدائق أكتوبر لمدة 18 ساعة

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن قطع المياه في عدد من المناطق التابعة للمدينة وذلك غدا الاثنين الموافق ٧/٤/٢٠٢٥ من الساعة العاشرة مساء وحتى الثالثة عصرا يوم الثلاثاء ٨/٤/٢٠٢٥.

يأتي ذلك نظرا لقيام جهاز المدينة بتنفيذ أعمال ربط خطوط المياه الجديدة علي الشبكة القائمة بالمدينة وكذلك أعمال الصيانة لبعض مكونات الشبكة والتي تم تأجيلها سابقا خلال شهر رمضان ومن ضمنها ربط الخط قطر ١٢٠٠ مم HDPE الجديد علي الخط المغذي للمدينة قطر ١١٠٠ مم GRP بجوار سور محطة المياه.

وأشار الجهاز إلى أن المناطق المتأثرة بضعف وانقطاع المياه هى مناطق محور الشركات و٢٤٧ عمارة وابني بيتك ١ و٢ و٣ والتجمعات السكنية بجوار قسم شرطة حدائق أكتوبر وشارع النوادي وحتي ١٠٤ عمارة الاسكان البديل.



وأوضح الجهاز أنه تم مراعاة تنفيذ أعمال الربط علي اكثر من مرة لتقليل نطاق تأثير قطع المياه عن المدينة والإستفادة بالعمل طوال ساعات الليل وكذلك مراعاة إنهاء تلك الأعمال قبل حلول الصيف المقبل.



وناشد جهاز المدينة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه، وأوضح أن ذلك لما يمثله من اهمية في رفع كفاءة وتطوير البنية التحتية للمرافق بالمدينة.

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من المطورين العقاريين والكيانات العاملة بإقليم الساحل الشمالي الغربي، لبحث فرص التعاون، ومتابعة معدلات التنمية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهازي تنمية مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي.

وفي مستهل اللقاء، أكد وزير الإسكان أن اجتماع اليوم يأتي في إطار اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، مشيرا إلى اننا نستهدف وجود تكامل بين المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة، مؤكدا أن وزارة الإسكان لديها رؤية لتنمية المنطقة بالكامل.

وأكد شريف الشربيني ضرورة الاهتمام بالمكون الفندقي في القطاعات التنموية المستهدفة، وذلك فى ضوء الإقبال الكبير الذى شهده الساحل الشمالى فى الآونة الأخيرة، وزيادة عدد السياح الوافدين، بما يدعم توجه الدولة لزيادة القدرة من الغرف الفندقية بطول الساحل الشمالى الغربى.

واستعرض الاجتماع عددا من الأفكار والمقترحات لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة ووجود تكامل بين المشروعات والنطاقات التنموية بالمنطقة، حيث وجه الوزير بالعمل والتنسيق مع الشركات العاملة لتذليل أي عقبات تواجههم خلال تنفيذ المشروعات.

من جانبهم قدم كبار المطورين الشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على الفكر المتطور للوزارة في تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، مستعرضين عددا من الطلبات التي من شأنها التيسير لدفع عجلة العمل وتنفيذ المشروعات بهذه المنطقة.

ويستقبل جهاز مدينة الشروق اليوم الأحد، دفعة جديدة من المواطنين أصحاب طلبات تقنين أراضيهم بتوسعات مدينة الشروق، وذلك للحضور لمقر جهاز المدينة لاستكمال إجراءات التقنين.

وأشار جهاز مدينة الشروق إلى أنه في إطار اهتمام الهيئة بآلية وضوابط التعامل مع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة يتم استقبال المواطنين أصحاب الطلبات لاستكمال إجراءات التقنين المعتمدة طلباتهم من اللجنة الرئيسية للتقنين.

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