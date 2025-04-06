وزير الإسكان يستقبل ممثلي دير"الأنبا بولا" بالبحر الأحمر لمناقشة أعمال المرافق

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأنبا دانيال، النائب البابوى لشئون الأديرة وأسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والوفد المرافق له، لمناقشة ما يتم تنفيذه بشأن أعمال المرافق" مياه الشرب – الصرف الصحي" الخاصة بالدير.

وفي مستهل اللقاء، رحَّب المهندس شريف الشربيني، بممثلي دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، مؤكدًا بذل الجهود لتلبية طلباتهم في إطار خُطط العمل واللوائح المنظمة للعمل بقطاع المرافق والجهات التابعة للوزارة، وكذا اهتمام وزارة الإسكان بتقديم مختلف التيسيرات لدور العبادة.

وناقش اللقاء تفاصيل الأعمال الخاصة بأعمال المرافق" مياه الشرب – الصرف الصحي" الخاصة بالدير، حيث تم التاكيد على الانتهاء من التصميمات الخاصة بها وجار العمل لبدء التنفيذ، وفي هذا الصدد، وجه وزير الإسكان، بوضع برنامج زمني للأعمال للانتهاء من المشروعات والمتابعة الدؤوبة لحين الانتهاء منها وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ.

من جانبهم، أعرب مسئولو دير "الأنبا بولا" بمحافظة الأحمر، عن شكرهم للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، لاستجابته لطلباتهم وتقديم الدعم والاهتمام باحتياجات الدير من امدادات المياه وشبكات الصرف الصحي، كما قدموا للمهندس شريف الشربيني درعا تقديرا لجهوده في دعم الدير والقطاع العقاري.

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من المطورين العقاريين والكيانات العاملة بإقليم الساحل الشمالي الغربي، لبحث فرص التعاون، ومتابعة معدلات التنمية، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهازي تنمية مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي.

وفي مستهل اللقاء، أكد وزير الإسكان أن اجتماع اليوم يأتي في إطار اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، مشيرا إلى اننا نستهدف وجود تكامل بين المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة، مؤكدا أن وزارة الإسكان لديها رؤية لتنمية المنطقة بالكامل.

وأكد شريف الشربيني ضرورة الاهتمام بالمكون الفندقي في القطاعات التنموية المستهدفة، وذلك فى ضوء الإقبال الكبير الذى شهده الساحل الشمالى فى الآونة الأخيرة، وزيادة عدد السياح الوافدين، بما يدعم توجه الدولة لزيادة القدرة من الغرف الفندقية بطول الساحل الشمالى الغربى.

واستعرض الاجتماع عددا من الأفكار والمقترحات لتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة ووجود تكامل بين المشروعات والنطاقات التنموية بالمنطقة، حيث وجه الوزير بالعمل والتنسيق مع الشركات العاملة لتذليل أي عقبات تواجههم خلال تنفيذ المشروعات.

من جانبهم قدم كبار المطورين الشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على الفكر المتطور للوزارة في تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، مستعرضين عددا من الطلبات التي من شأنها التيسير لدفع عجلة العمل وتنفيذ المشروعات بهذه المنطقة.

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