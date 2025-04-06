بعد غيابه للإصابة، موعد عودة كانسيلو للمشاركة مع الهلال السعودي

اقترب البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب الهلال السعودي، من العودة للمشاركة في المباريات، بعد غيابه منذ فبراير الماضي بسبب الإصابة.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن كانسيلو قطع 80% من برنامجه التأهيلي، قبل العودة التدريجية للمشاركة في التدريبات الجماعية للهلال، بعدما أنهى البرنامج العلاجي الذي تم وضعه له من جانب الجهاز الطبي.

وأشارت إلى أن مشاركة كانسيلو في مباراة الاتفاق المقبلة غير مرجحة، حيث إنه يحضع لفحوصات واختبارات فنية قبل مباراة الخليج، على أن يكون جاهزًا بنسبة 100% قبل مواجهة جوانجو الكوري، المحدد لها 25 أبريل المقبل، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان جواو كانسيلو تعرض لإصابة خلال مباراة فريقه الهلال التي خسرها أمام أهلي جدة (2-3)، 28 فبراير الماضي بالجولة 23 من الدوري السعودي.

وشارك كانسيلو في 31 مباراة مع الهلال خلال الموسم الحالي، وقدم 13 مساهمة تهديفية، حيث إنه سجل هدفين وصنع 11 آخرين.

الهلال السعودي يفتح خطوط اتصال مع نونو سانتو تمهيدا للإطاحة بـ جيسوس

فيما كشفت تقارير سعودية أن هناك تفكيرا يسود داخل إدارة الهلال السعودي حاليا للإطاحة بجروجي جيسوس مدرب الفريق خاصة بعد الهزيمة أمام النصر بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم أمس بالدوري السعودي.

وفقًا للصحفي السعودي سلطان العتيبي، فإن إدارة الهلال بالفعل أجرت اتصالات مع المدرب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق نوتنجهام فورست الإنجليزي، من أجل استطلاع رأيه بشأن خلافة جيسوس في الإدارة الفنية للهلال.

وكتب سلطان على تغريدة في حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، بسؤال "صدق خبر نونو سانتو؟"، معلقًا: "صحيح، خيار لهم من شهرين والمدرب موافق".

وارتبط جيسوس (70 عامًا)، اسمه بقوة بالرحيل عن الهلال في الفترة المقبلة، بعدما أصبحت مهمة الاحتفاظ بدوري روشن صعبة للغاية، بينما ودع الفريق كأس الملك على يد الاتحاد من الدور ربع النهائي.

وارتفعت أسهم جيسوس في قائمة المرشحين لتولي قيادة منتخب البرازيل، خلفًا لمدربهم المقال دوريفال جونيور في أعقاب الهزيمة القاسية على يد الأرجنتين (1-4).

وحقق فريق النصر فوزا كبيرا على نظيره الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “المملكة أرينا”، وذلك ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي “دوري روشن” لموسم 2024 /2025.

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