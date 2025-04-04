الجمعة 04 أبريل 2025
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رياضة

شاهد أهداف مباراة النصر والهلال في قمة الدوري السعودي

كريستيانو رونالدو،
كريستيانو رونالدو، فيتو

حقق فريق النصر فوزا كبيرا على نظيره الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “المملكة أرينا”، وذلك ضمن لقاءات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي “دوري روشن” لموسم 2024/2025.

وسجل علي الحسن هدف التقدم للنصر في الدقيقة 4+45، وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني والثالث للنصر في الدقيقتين 47، 88.

بينما جاء هدف الهلال الوحيد عن طريق علي البليهي في الدقيقة 62.

 

تشكيل الهلال ضد النصر في الدوري السعودي 

تشكيل النصر ضد الهلال في الدوري السعودي

ترتيب النصر والهلال في الدوري السعودي 

وبتلك يحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 57 نقطة، بينما يأتي النصر في المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

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