مدرب النصر السعودي يتلقى عرضا للعودة لأوروبا

تلقى ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر السعودي، عرضًا للعودة إلى أوروبا مجددًا.

وبحسب الصحفي الإيطالي جيان لويجي لونجاري فإن بيولي ضمن حسابات إدارة روما الإيطالي لتولي قيادة الفريق.

وكتب لونجاري عبر إكس: “لم تكن تجربة بيولي في السعودية كما هو متوقع، ويستطيع المدرب الإيطالي الرحيل عن النصر قبل نهاية عقده”.

وأضاف: “قد يكون بيولي اسمًا مهمًا في حسابات روما للجلوس على مقاعد البدلاء بداية من الجولة القادمة”.

وسبق أن ارتبط اسم بيولي بناديين في الدوري الإيطالي بحسب تقرير نشرته صحيفة "لا جازيتا".

ورجح موقع FOOTBALL ITALIA اسم نادي يوفنتوس كأحد أبرز المهتمين بالتعاقد مع بيولي الذي حقق لقب الدوري الإيطالي مع ميلان من قبل.

وتولى بيولي صاحب الـ 59 عامًا قيادة النصر السعودي يوم 18 سبتمبر الماضي بعد إقالته من تدريب ميلان الإيطالي.

وخاض النصر تحت قيادة بيولي 33 مباراة، وحقق 21 فوزًا و6 تعادلات وتلقى 6 هزائم.

وقاد المدرب الإيطالي الفريق السعودي إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة كما أعاده للمركز الثالث في ترتيب دوري روشن للمحترفين.

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