جواو كانسيلو يقود الهلال أمام الرياض في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال تشكيل فريقه لمباراة الرياض مساء اليوم السبت على ملعب "مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية" في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الهلال أمام الرياض

ويشارك الوافد الجديد البرتغالي جواو كانسيلو في تشكيل الهلال أمام الرياض، وجاء كاملا كالتالي: حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم أوليفيرا، ماركوس ليوناردو.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط بعد أول جولتين، بينما يأتي الرياض في المركز السابع برصيد 4 نقاط.

صدمة جديدة لـ الهلال السعودي بسبب نيمار

فيما تلقى نادي الهلال السعودي صدة جديدة بشأن البرازيلي نيمار دا سيلفا وموعد عودته للمشاركة مع الفريق، بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي أثناء تواجده مع منتخب بلاده البرازيل في أكتوبر من العام الماضي.

وانضم نيمار انضم إلى الهلال السعودي في الصيف الماضي من باريس سان جيرمان، مقابل 78 مليون جنيه إسترليني، إلا أنه غاب طويلا بسبب شهرين من انضمامه للنادي السعودي بسبب الإصابة وانتهى موسمه.



وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن نيمار فشل في اجتياز الفحوصات الطبية، ويستغرق شهرين آخرين على الأقل حتى يعود إلى الملاعب.



وقال المعالج الطبيعي الذي قام بتحميل مقطع فيديو لنيمار خلال الفحوصات، أن افتقار نيمار إلى الاستقرار والثقة أثناء تمارين القفز كان واضحًا، وخاصة في ركبته، والتي أظهرت علامات ضعف أثناء الهبوط.

يذكر أن نيمار شارك في خمس مباريات مع الهلال قبل إصابته، وساهم بهدف واحد وثلاث تمريرات حاسمة.