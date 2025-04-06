الأحد 06 أبريل 2025
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حوادث

الأمن يكشف تفاصيل فيديو ادعاء شخص امتلاك ورشة لتصنيع أسلحة نارية بأسيوط

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية من فرد خرطوش والادعاء بامتلاكه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط. 

 


وبالفحص تمكن رجال الشرطة، من تحديد وضبط مرتكب الواقعة خراط، مقيم بدائرة قسم شرطة أسيوط وبحوزته طبنجة صوت - فرد خرطوش "الظاهرين بمقطع الفيديو".

 

الأمن يكشف تفاصيل فيديو أدعاء شخص إمتلاك ورشة لتصنيع أسلحة  نارية بأسيوط 
الأمن يكشف تفاصيل فيديو أدعاء شخص إمتلاك ورشة لتصنيع أسلحة  نارية بأسيوط 


 تفاصيل فيديو ادعاء شخص امتلاك ورشة لتصنيع أسلحة  نارية بأسيوط 

 

وبمواجهته أقر بوجود خلافات حول المصاهرة مع خطيب شقيقته عامل – مقيم بدائرة القسم، قام على إثرها الأخير بتهديده بنشر مقطع الفيديو، والذى تم تصويره منذ حوالى عام ونصف.

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 وبتفتيش ورشة الخراطة الخاصة بوالده لم يتم العثور على ثمة أسلحة نارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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