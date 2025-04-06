الأحد 06 أبريل 2025
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حوادث

ضبط طرفى مشاجرة الأسلحة البيضاء بسبب معاكسة فتاة بعين شمس

ضبط طرفى مشاجرة
ضبط طرفى مشاجرة الأسلحة البيضاء بسبب معاكسة فتاة

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط طرفى مشاجرة نشبت بالأسلحة البيضاء بمنطقة عين شمس.

قطع بالساق اليسرى.. ضبط طرفى مشاجرة الأسلحة البيضاء بسبب معاكسة فتاة بعين شمس 
قطع بالساق اليسرى.. ضبط طرفى مشاجرة الأسلحة البيضاء بسبب معاكسة فتاة بعين شمس 

مشاجرة الأسلحة البيضاء بسبب معاكسة فتاة بعين شمس 



تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: عاطل  مصاب بجرح قطعى بالساق اليسرى،  طرف ثان: 3 أشخاص – بحوزتهم 2 سلاح أبيض؛ "جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول"؛ لقيام الطرف الثانى بمعاكسة صديقة الأول وقيامهم بالتعدى عليه بالأسلحة البيضاء نتج عن ذلك الإصابات.
 

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وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة، من ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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اجهزة الامن بالقاهرة قسم شرطة عين شمس ب قسم شرطة عين شمس منطقة عين شمس مديرية أمن القاهرة

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