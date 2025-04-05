إسلام خيري ينهي مونتاج فيلم الجواهرجي استعدادًا لعرضه في عيد الأضحى

انتهى المخرج إسلام خيري من عمليات المونتاج والميكساج لفيلم “الجواهرجي”، تمهيدًا لطرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يشارك الفيلم في سباق موسم عيد الأضحى السينمائي، بعد سلسلة من التأجيلات، حيث استغرق تصوير الفيلم أكثر من عامين، نظرًا لانشغال الفنان محمد هنيدي ببعض الأعمال الأخرى وكذلك الفنانة منى زكي.

فيلم الجواهرجي

ويجمع فيلم “الجواهرجي” محمد هنيدي ومنى زكي للمرة الثانية، وكانت المرة الأولى قبل 26 عامًا عندما اجتمعا معًا في بطولة فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، وهو الفيلم الذي أسس لشهرتيهما الفنية، وتعتزم الجهة المنتجة تقديم جزء ثانٍ منه.

فيلم الجواهرجى من تأليف عمر طاهر ويخرجه إسلام خيري، ويظهر برفقة هنيدي ومنى زكي وكل من: أحمد صلاح السعدني ولبلبة وتارا عماد، وتدور الأحداث حول جواهرجي يواجه المشاكل والأزمات بسبب تصرفات زوجته غير المنطقية.

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