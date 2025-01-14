اعتماد المخططات التفصيلية لهذه القرى، أهم القرارات الحكومية اليوم بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 11، الصادر في 14 يناير 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، وأبرزها قرارات وزارتي الداخلية، والإسكان والمرافق، ومحافظة البحيرة.

وجاءت تلك القرارات كالتالي:

-قرار وزارة الداخلية، بشأن إبعاد تشادي الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

-وقرارات وزارة الإسكان والمرافق باعتماد المخطط التفصيلي للقطعة رقم (و) الكائنة بمنطقة صحراء الأهرام بمدينة السادس من أكتوبر بمساحة 91741.63 متر مربع، بما يعـادل 21.84 فدان مع الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (37/B) بمساحة إجمالية 11.71 فدان الكائنة بجوار أرض القرعة (أ) بمدينة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع عمرانى متكامل.

-وقرارات محافظة البحيرة باعتماد المخططات التفصيلية لقرى (فيشا- نظارة المسعدة- نظارة الـسعيدية- كفر الرحمانية- ديسا الكنائس- نظارة الروضة- كوم النصر- عـزب بسنتواى) بمركز المحمودية، وقرى (سرنباى- اللوية- سنبادة) التابعـة للوحـدة المحلية سرنباى، مركز المحمودية طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الا ستراتيجى العام المعتمد وقيود الارتفاع الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة لهذه القرى، وتعديل المخطط التفصيلى لقرية كفر مستناد التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة بشر، مركز شبراخيت.





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