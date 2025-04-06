الأحد 06 أبريل 2025
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محافظات

رئيس جامعة القناة يتفقد المبنى الإداري (صور)

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

أجرى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس،  اليوم الأحد، جولة تفقدية داخل المبنى الإداري للجامعة، حيث هنأ خلالها العاملين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربًا عن خالص أمنياته لهم ولأسرهم بدوام الصحة والسعادة، وأن يعيد الله هذه المناسبة المباركة على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. 

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أبرز المرافقين لرئيس الجامعة خلال الجولة 

رافق رئيس جامعة القناة خلال جولته كل من الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، بالإضافة إلى الأستاذ شريف فاروق، أمين عام الجامعة، والمهندس عادل ألبير، أمين عام الجامعة المساعد.
 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

 

تعزيز القيم وروابط الإنسانية 

 

وخلال الجولة، أكد رئيس جامعة قناة السويس خلال الجولة أن هذه المناسبة تمثل فرصة حقيقية لتعزيز قيم الترابط الإنساني والاعتراف بجهود العاملين الذين يُعدّون أحد الأعمدة الأساسية في دعم المنظومة الإدارية والأكاديمية بالجامعة، مشددًا على أن ما يتحقق من إنجازات داخل الجامعة لا يمكن فصله عن عطاء العاملين وإخلاصهم وتفانيهم في أداء مهامهم اليومية. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

أهمية التواصل المباشر مع مختلف القطاعات 

وأضاف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة، أن حرصه على مشاركة العاملين هذه اللحظات الطيبة ينبع من إيمانه العميق بأهمية التواصل المباشر مع مختلف قطاعات الجامعة، وتعزيز ثقافة الاحترام والتقدير داخل بيئة العمل، لافتًا إلى أن العلاقة بين الإدارة والعاملين يجب أن تتجاوز الطابع الوظيفي التقليدي، لتقوم على الشراكة والتفاعل الإنساني الذي ينعكس إيجابيًا على كفاءة الأداء العام واستقرار المؤسسة الجامعية. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

دعم وتحفيز الكوادر البشرية 

كما أشار إلى أن جامعة القناة لا تدخر جهدًا في دعم وتحفيز الكوادر الإدارية، وتوفير مناخ ملائم يساعد على الإبداع والتميز، مؤكدًا أن الإدارة تعمل باستمرار على تطوير مهارات العاملين، وفتح قنوات الحوار والاستماع إلى مقترحاتهم وتحدياتهم، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن تنمية العنصر البشري هي الركيزة الأولى للتقدم المؤسسي.

 

وفي ختام الجولة، حرص رئيس الجامعة على توجيه كلمة إلى العاملين أعرب فيها عن تقديره الخالص لما يقدمونه من عطاء متواصل، قائلًا: "أود أن أعبّر لكم عن اعتزازي الكبير بكم، وبما تقومون به من جهد مخلص في سبيل دعم الجامعة وخدمة طلابها ومنتسبيها. أنتم شركاء حقيقيون في النجاحات التي تتحقق، وأدعو الله أن يجعل كل أيامكم سعادة وأعيادًا، وكل عام وأنتم بخير".
 

 

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