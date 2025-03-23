اتحاد شركات التأمين يرصد آليات حماية الفلاحين من مخاطر الإنتاج الزراعي

أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن التأمين البارامتري للمحاصيل هو تطبيق تأميني مُصمم لحماية المزارعين من مخاطر مُحددة تتعلق بالإنتاج الزراعي.

وكشف انه يُستخدم عادةً للتخفيف من الآثار المالية للظروف الجوية السيئة، كالجفاف، أو هطول الأمطار الغزيرة، أو درجات الحرارة القصوى، والتي قد تؤثر بشكل كبير على غلة المحاصيل.

وأضاف أنه في التأمين البارامتري للمحاصيل، يُدفع التعويض بناءً على معايير مُحددة مُسبقًا تتعلق مباشرةً بأداء المحصول أو الظروف الجوية. على سبيل المثال، قد يكون شرط تفعيل التغطية (Coverage Trigger) مستوى مُعينًا من الأمطار خلال فترة مُحددة أو حد أدنى لدرجة الحرارة خلال موسم النمو.

و يتم تحديد هذه المعايير بناءً على ارتباطها بغلة المحصول أو الضرر الذي قد يصيبها.

و عند استيفاء الشرط المحدد مسبقًا، يتلقى حامل الوثيقة تعويضًا محددًا مسبقًا بناءً على شدة الحدث المُسبب. ويُحدد مبلغ التعويض عادةً قبل إصدار الوثيقة، ويستند إلى عوامل مثل حجم المحصول المؤمَّن عليه، والعائد المتوقع، ومستوى التغطية الذي يختاره المزارع.

مزايا التأمين البارامتري للمحاصيل مقارنة بالتأمين التقليدي:

ويتميز تأمين المحاصيل البارامتري بالعديد من المزايا مقارنةً بتأمين المحاصيل التقليدي. فهو يُسهّل عملية المطالبات نظرًا لاعتماده على معايير موضوعية، مما يُغني عن عمليات فحص المحاصيل أو تقييمات العائد التي تستغرق وقتًا طويلًا. وهذا يُتيح للمزارعين الحصول على تعويضات أسرع، مما يُمكّنهم من التعافي من الخسائر وإجراء التعديلات اللازمة لموسم الزراعة التالي.

كما يُوفر تأمين المحاصيل البارامتري شفافية وبساطة أكبر مقارنةً بالتأمين التقليدي، حيث يعتمد حساب التعويض على صيغ أو مؤشرات مُحددة مسبقًا مما يُسهّل على المزارعين فهم المخاطر المُحتملة والتخطيط لمواجهتها.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن تأمين المحاصيل البارامتري له حدوده. فقد لا يُطابق التعويض الخسائر الفعلية التي يتكبدها المزارع تمامًا، لأنه يعتمد على معايير مُحددة مسبقًا بدلًا من التقييمات الفردية. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يغطي هذا التأمين جميع المخاطر التي يواجهها المزارعون، مثل الآفات والأمراض وتقلبات السوق. لذلك، يُستخدم تأمين المحاصيل المعياري غالبًا مع وثائق تأمين المحاصيل التقليدية لتوفير تغطية أشمل.

كيف يمكن للتأمين البارامتري تعزيز أهداف التنمية المستدامة؟

ومن خلال تمكين الاستجابة السريعة للأحداث المناخية والمخاطر الطبيعية الأخرى، يساهم التأمين في بناء مجتمعات وبُنى تحتية أكثر قدرة على الصمود، مما يعزز الجوانب الرئيسية للتنمية المستدامة ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويؤدي التأمين البارامتري دورًا حيويًا في مواجهة تحديات الاستدامة والمخاطر المناخية، حيث يوفر تعويضات سريعة للحكومات والشركات والمجتمعات بناءً على مؤشرات محددة مسبقًا، مما يتيح التعافي الفوري من الكوارث المناخية مثل الأعاصير والفيضانات. ويعد هذا الأمر بالغ الأهمية، خاصةً للمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر.

ومن خلال توفير الدعم المالي في الوقت المناسب، يعزز التأمين البارامتري إدارة المخاطر بشكل عادل، ويدعم الاستقرار المالي للمشروعات المستدامة، مما يضمن استمرارها حتى في مواجهة التحديات المناخية.

تحديات التأمين البارامتري في أرقام:

نقص البيانات:

وفقًا لتقرير البنك الدولي (2022)، فإن 60% من الدول النامية تعاني من نقص في البيانات المناخية الدقيقة، مما يعيق تطبيق التأمين البارامتري.

تكلفة التكنولوجيا:

تكلفة تطبيق التأمين البارامتري في المناطق النائية يمكن أن تصل إلى 30% من إجمالي الأقساط، وفقًا لدراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في عام 2021.

وقال الاتحاد المصري للتأمين انه يعد التأمين البارامتري أداة فعالة لتعزيز الحماية التأمينية لقطاع الزراعة، خاصةً في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي تؤثر على المحاصيل والإنتاج الزراعي.

ويوفر هذا النوع من التأمين حلولًا مرنة وسريعة لتعويض المزارعين عن الخسائر الناجمة عن الظواهر المناخية القاسية، دون الحاجة إلى عمليات تقييم تقليدية معقدة، مما يضمن سرعة التعويض واستدامة النشاط الزراعي لذا فمن الضروري تعزيز الوعي التأميني لدى المزارعين بأهمية هذه الحلول، بالإضافة إلى ضرورة التعاون بين شركات التأمين والقطاع الزراعي لتطوير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المصري.

واضاف انه من خلال هذا التعاون المشترك، يمكن لجميع الأطراف المعنية تعزيز فاعلية التأمين البارامتري، والتخفيف من آثار الكوارث، وتقليل فجوة الحماية، والمساهمة في تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود وتحقيق الاستدامة كما يجب الاستفادة من التقنيات الحديثة، مثل البيانات المناخية والأقمار الصناعية، لتحسين دقة النماذج البارامترية وضمان توافقها مع الواقع الزراعي في مصر.

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