الجمعة 04 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، محسن رمضان يخوض تجربة احترافية في الدوري البرتغالي

محسن رمضان، فيتو
محسن رمضان، فيتو

 كرة اليد، اقترب محسن رمضان لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، من خوض تجربة احترافية ضمن صفوف فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، لينضم رسميا إلى قائمة اللاعبين المصريين المحترفين في الدوريات الأوروبية.

وقدم محسن رمضان أداءً قويا مع الأهلي والمنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة، وهو ما لفت انتباه العديد من الدول الأوروبية.

 

باريس سان جيرمان يودع دوري أبطال أوروبا

  ودع باريس سان جيرمان الفرنسي، منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة اليد، على يد منافسه سيجيد المجري، بعد خسارة مباراة الإياب بالملحق الفاصل بنتيجة 25-35 مساء الخميس.

وفاز الفريق الفرنسي في لقاء الذهاب بنتيجة 31-30، قبل أن يودع البطولة الأوروبية، بفارق الأهداف.

وشهد اللقاء، مشاركة اللاعب المصري يحيى خالد مع فريقه باريس سان جيرمان.

وسجل يحيى خالد 3 أهداف من 8 رميات خلال المباراة، ولم يستطع قيادة فريقه للعبور إلى ربع النهائي.

ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد

وتأهل الفريق المجري لمواجهة برشلونة الإسباني في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

يشار إلى أن المصري محمد علي حارس سبورتنج لشبونة، يشارك في دوري الأبطال، ووصل مع فريقه إلى ربع النهائي، حيث يواجه نانت الفرنسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد الأهلي محسن رمضان المنتخب الوطني باريس سان جيرمان

مواد متعلقة

45 ألف يورو شهريا، راتب ضخم لـ"باسكوال" ومساعده في منتخب كرة اليد

تشافي باسكوال مديرا فنيا لمنتخب كرة اليد

المغرب تستضيف أول بطولة عالم تحت 17 عاما في كرة اليد

كرة اليد، موعد مواجهة حسم لقب الدوري بين الأهلي والزهور

الأكثر قراءة

3 قرارات جمهورية قوية ورسائل حاسمة من السيسي لرؤساء أمريكا وإيران وفلسطين وباكستان

حقيقة عقد ميدو مؤتمرا صحفيا في لندن لعرض أزمة مباراة القمة

الأكبر وتطال أسطوانة البوتجاز، الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود قبل اجتماع لجنة التسعير

حبس المتهمين في إصابة الطفلة إيمان خلال رشق قطار بالحجارة بالمنوفية

رد صيني صاعق على ترامب، فرض رسوم جمركية بنسبة 34% على الواردات القادمة من أمريكا

ارتفاع كبير في أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 إبريل 2025

"فيس بوك" يضع هند صبري في حرج بسبب تعزية نضال الشافعي، والفنانة توضح

رفعت فياض يكتب: احذروا هذا المزور.. التوقيعات والتواريخ المزيفة على شهادتي الماجستير والدكتوراه الخاصة به كشفت الحقيقة.. وجامعة مرموقة أنهت التعاقد معه لضعف مستواه

منوعات

المزيد

اكتشاف كميات ضخمة من المعادن الأرضية النادرة في كازاخستان

لقطات من حفل زواج نجل رئيس مجلس النواب اللبناني (صور)

«جيمس ويب» يكتشف مجرة ميتة في الكون المبكر

بكتيريا قاتلة وفشل كلوي للأطفال، تحذير عاجل من نوع شهير من الجبن الاسكتلندي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الجمعة

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة

مكعبات سكر أبيض طبيعي يسجل 167 جنيها

طن الأرز الأبيض عريض الحبة يسجل حوالي 27.1 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

فضلها وحكم جمع نيتها مع قضاء رمضان.. كل ما تريد معرفته عن أحكام صيام الست من شوال (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم تطويل الإمام في الركوع انتظارا لمن يريد الصلاة

ما حكم صيام الست من شوال؟ وهل يجوز الجمع بينها وبين صيام قضاء رمضان؟

تفسير حلم اللعب في المنام وعلاقته بالسعادة والترابط الأسري

المزيد
الجريدة الرسمية