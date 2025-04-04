45 ألف يورو شهريا، راتب ضخم لـ"باسكوال" ومساعده في منتخب كرة اليد

كرة اليد، استقر مسؤولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، على التعاقد مع المدير الفني الإسباني تشافي باسكوال، المدير الفني الحالي لنادي فيزبريم المجري، لتولى مهمة قيادة المنتخب الوطني الأول رجال خلفًا للمدرب الحالي كارلوس باستور.

وعلمت “فيتو”، أن مسؤولي اتحاد كرة اليد اتفقوا مع المدير الفني الإسباني على كافة بنود التعاقد، ويتبقى التوقيع والإعلان الرسمي.

راتب شهري ضخم لباسكوال ومساعده

وتضمن الاتفاق حصول المدير الفني الإسباني على راتب شهري يقدر بـ30 ألف يورو صافي، بالإضافة لحصول مساعده السلوفيني على راتب يقدر بـ15 ألف يورو شهريا.

ومن المقرر أن يتولى باسكوال مهام عمله رسميًّا بداية من شهر يونيو المقبل، على أن تكون بطولة إفريقيا 2026 أول اختبار رسمي له مع الفراعنة.

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