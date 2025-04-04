الأهلي يهزم الزهور ويتوج بطلا لدوري كرة اليد رجال

كرة اليد، توج الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي بقيادة ستيفن مادسن المدير الفني، بلقب بطولة دوري المحترفين للموسم الحالي 2024/2025.

وحصد الأهلي لقب دوري كرة اليد رسميا بعد تحقيق الفوز على نادي الزهور في الجولة قبل الأخيرة، التي أقيمت اليوم بنتيجة (39-21).

ورفع الأهلي رصيده بعد الفوز على الزهور إلى 44 نقطة، ليضمن رسميا التتويج بلقب دوري المحترفين.

ويتبقى للأهلي مباراة أخيرة في دوري المحترفين أمام الزمالك.

عبد الرحمن فيصل يقترب من باريس سان جيرمان

وعلى جانب آخر، اقترب عبد الرحمن فيصل لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، من الانتقال لصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بداية من الموسم المقبل.

وعلمت “فيتو”، أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مع اللاعب ومسؤولي الفريق الباريسي من أجل الانضمام بداية من الموسم المقبل.

ويأتي اقتراب انتقال عبد الرحمن فيصل إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بناء على توصية من المدير الفني الحالي للأهلي ستيفن مادسن، الذي من المقرر أن يتولى تدريب الفريق الباريسي بداية من الموسم المقبل أيضًا.

وشهدت الساعات الماضية أيضًا إعلان فريق برشلونة الإسباني تعاقده مع لاعب المنتخب الوطني سيف الدرع.

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