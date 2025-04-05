براتب ضخم، مؤمن صفا يقترب من منصب مدير اتحاد كرة اليد

كرة اليد، استقر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، على تعيين مؤمن صفا عضو مجلس الإدارة الأسبق، مديرا تنفيذيا للاتحاد خلفا لإيهاب عزب المدير التنفيذي الحالي.

وعلمت "فيتو"، أن قرار تعيين مؤمن صفا مديرا تنفيذيا للاتحاد سيتم اتخاذه بشكل رسمي خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل، والراتب الشهري سيصل إلى 100 ألف جنيه.

وكشف مصدر داخل الاتحاد، أن هناك انقساما على قرار تعيين مؤمن صفا مديرا تنفيذيا للاتحاد، حيث يرى عدد من أعضاء المجلس وفي مقدمتهم عمرو فتحي ونبيل خشبة، أن الأزمة المالية التي يعاني منها الاتحاد خلال التوقيت الحالي لا تسمح بصرف تلك الرواتب وإجراء تعيينات جديدة.

وقال المصدر، إن أعضاء مجلس الإدارة لديهم تخوفات من تعيين مؤمن صفا مديرا تنفيذيا للاتحاد وهو ما سيترتب عليه تدخله في إدارة شئون الاتحاد ورغبته في السيطرة على مجريات الأمور من خلال علاقته القوية برئيس الاتحاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.