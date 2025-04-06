هل يجب أن نحكم أخلاقيا على نهال؟

عندما نتحدث عن تحليل الشخصيات الدرامية، لا ينبغي أن نخضعها لمعايير أخلاقية صلبة، فالتحليل هنا ليس حكما على الخير والشر، بل تشريحا لدوافع الشخصية وسلوكها ودورها في تحريك الأحداث.

الشخصية الدرامية ليست شخصا حقيقيا يحاسب على أفعاله، بل هي أداة فنية تصمم لتعكس تناقضات الحياة وتعقيداتها. لنأخذ مثالا بدور "نهال" في مسلسل لام شمسية، الذي جسدته الفنانة ثراء جبيل ببراعة، حيث تقدم لنا نموذجا لشخصية تعيش في صراع داخلي وخارجي يستحق التأمل.

منذ اللحظة الأولى لظهور نهال في المسلسل، نكتشف أنها تعاني من أزمة هوية واضحة. إنها غير قادرة على الانتماء لبيئتها الريفية، فلا تشعر أنها جزء من مجتمعها الأصلي، وفي الوقت ذاته، تفشل في الاندماج الكامل في حياة القاهرة.

نهال تعيش في مساحة رمادية بين عالمين، وكل قراراتها وتصرفاتها تعكس هذا التناقض العميق. هذا الصراع لا يأتي من فراغ، بل ينبع من قوالب اجتماعية زائفة تؤمن بتفوق مجتمع المدينة، خاصة العاصمة، على الأقاليم والأرياف.

والمأساة الحقيقية ليست في وجود هذه الفكرة لدى أهل المدن، بل في تصديق الشخص القادم من بيئة ريفية أو شعبية لهذا الوهم، مما يدفعه لرفض جذوره ومحاولة تبني هوية جديدة لا تناسبه بالضرورة.

منذ البداية، لجأت نهال إلى الكذب كوسيلة للبقاء، لأنها لم تر أمامها خيارات أخرى. كذبت على أهلها مدعية أنها تعمل في دبي، لأنهم لم يكونوا ليتقبلوا فكرة عيشها بمفردها في القاهرة كفتاة عازبة، بينما يصبح الأمر مقبولا إذا كان في بلد آخر بحجة العمل.

كما كذبت على طارق، موهمة إياه أن عائلتها تعيش في دبي. هنا، لا يمكن اختزال نهال في شخصية تكذب لمصلحتها الشخصية فحسب، بل هي تعيش في كذبة كبيرة اضطرت لتصديقها لتتمكن من الحياة. بالنسبة لها، الاعتراف بالحقيقة كان يعني فقدان السيطرة، والعودة إلى نقطة الصفر، حيث تظل الفتاة الريفية تحت سلطة أهلها الذين لن يقبلوا فكرة استقلالها.

وهذا يدفعنا للتساؤل: هل نهال ضحية أم مذنبة؟

علاقتها بطارق تعد من أكثر العلاقات تعقيدا في المسلسل. في البداية، لم تمانع أن يكون متزوجا ولديه طفلان من زوجتين مختلفتين، بل تقبلت أن تكون جزءا من حياة رجل مشغول بعائلته.

هذا يشير إلى غياب تصور واضح لديها عن العلاقة الصحية، أو ربما افتقارها للرغبة في بناء علاقة متكافئة. نهال لا ترى نفسها زوجة أو شريكة متساوية، بل مجرد عنصر إضافي في حياة طارق، شيء يكملها دون أن يبنيها.

لكن الصدمة الحقيقية جاءت عندما اكتشفت أن طارق لن يسافر ليبقى بجانب ابنه الذي يمر بأزمة، ثم أعلن حبه لزوجته نيللي ورغبته في البقاء من أجلها. هنا، تعرضت نهال لصدمتين: الأولى هي فشل خطتها للهروب مع طارق إلى الخارج، والثانية -وهي الأهم- اكتشافها أن مشكلتها ليست في زواجه، بل في حبه لزوجته.

هذا يكشف عن مفارقة درامية بارزة في المسلسل: رجل يخون عشيقته مع زوجته. من وجهة نظر نهال، هذا نوع من الخيانة غير المقبولة، لأنها لم تر علاقتها بطارق كمؤقتة أو غير شرعية، بل كانت تؤمن أنها علاقة حب مكتملة. إعلانه عن حبه لزوجته جعلها تشعر أن وجودها في حياته كان مجرد مرحلة عابرة، وليست الأولوية كما كانت تظن.

هنا تتجلى نقطة ضعف نهال الأكبر: عجزها عن تقبل فكرة ألا تكون الأولوية. طوال علاقتها بطارق، كانت مقتنعة أنها تمثل له الهروب والحرية، لكنها لم تكن مستعدة لمواجهة حقيقة أن له التزامات حقيقية تجاه زوجته وأولاده، وأنها لم تكن سوى محطة مؤقتة وليست الوجهة النهائية.

لماذا اختارت نهال الاعتذار والحضن والسفر؟

دعونا نناقش ذلك من منظور قواعد الدراما وكتابة الشخصيات. كل شخصية في المسلسل تحتاج إلى خاتمة (closure) تقفل حكايتها. بعد اكتشافها أن طارق لن يترك زوجته، قررت نهال السفر بمفردها وبدء حياة جديدة. لكن قبل ذلك، كان عليها إغلاق ثلاثة أبواب ظلت مفتوحة لفترة طويلة:

حضن طارق: قد يبدو غير منطقي للمشاهدين، لكنه طبيعي من منظورها. نهال لم تمانع زواجه، لكنها عانت من شعورها بأنه تخلى عنها عاطفيا. الحضن كان وداعها الخاص، الطريقة التي اختارتها لإنهاء العلاقة بما يناسبها هي، وليس هو.



الاعتذار لنيللي: لم يكن ذلك نابعا من استيقاظ ضميرها فجأة، بل من إدراكها للأذى الذي تسببت فيه بأنانية وقلة وعي. نهال ليست شريرة مطلقة، بل شخصية تتحرك بناء على مشاعرها، وعندما رأت معاناة نيللي، شعرت بحاجة للاعتذار، ليس فقط من أجل نيللي، بل لتتمكن من ترك الماضي دون شعور بالذنب.



السفر: كان الخطوة الأخيرة للخلاص، ليس فقط من علاقتها بطارق، بل من الكذبة الكبيرة التي عاشتها، سواء تلك التي أوهمت بها أهلها أنها في دبي، أو تلك التي صدقتها عن مستقبلها مع طارق. السفر كان هروبها من نفسها القديمة ومن كل الأكاذيب التي حاصرتها.



لا يمكننا وضع نهال في خانة الشر أو الخير، لأنها ليست شخصية نمطية، بل مليئة بالتناقضات كأي إنسان حقيقي. قراراتها ليست دائما منطقية، ومشاعرها متضاربة، وهذا ما يجعلها شخصية درامية ناجحة، حتى لو لم تكن محبوبة من الجمهور الذي يميل إلى إصدار أحكام أخلاقية بدلا من درامية.

ربما لم تصل نهال إلى مرحلة النضج أو التطور الكامل، لكنها على الأقل واجهت حقيقة نفسها وقررت البدء من جديد.

لكن ماذا عن القفص الذي كانت محبوسة فيه؟

قفص نهال هو خوفها من مجتمعها، ونظرة الدونية التي تحملها تجاه نفسها، وفقدان هويتها. كانت تعيش وهي تشعر دائما أنها أقل، غير لائقة، ولا تشبه من حولها، فكذبت لتهرب من حقيقة عجزت عن مواجهتها.

مشكلتها لم تكن فقط في الناس، بل كانت داخلها أكثر. وعندما ضاق هذا القفص وأصبح يخنقها، لم تجد حلا سوى الطيران -السفر والهروب- لتقطع الخيوط القديمة وتبدأ من جديد. لكن يبقى السؤال: هل خرجت فعلا من قفصها، أم أنها أخذته معها في رحلتها؟

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