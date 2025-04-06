ضبط تشكيل مكون من 3 أفراد للتنقيب عن الآثار بالفيوم

تمكنت وحدة مباحث قسم أول الفيوم، من القبض على 3 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلا للتنقيب عن الآثار بمنطقة المبيضة بمدينة الفيوم، وتم التحفظ على أدوات الحفر والتنقيب والمتهمين تخت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل ضبط تشكيل للتنقيب عن الاثار

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد حسن أبو عقرب مأمور قسم شرطة الفيوم أول، يفيد بأنه قد تجمعت لدية معلومات عن 3 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل منزل قديم بمنطقة المبيضة، خلف محل أسماك شهير، واثبتت التحريات صحة المعلومات، فكلف علي الفور اللواء محمد العربي مدير البحث الجنائي الرائد أحمد السوهاجي رئيس مباحث القسم بسرعة الانتقال لمحل الواقعة.

وتم تشكيل مأمورية ضبط، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض علي كلا من "محمود. ف " 58 سنة، و"احمد. ر" 43 سنة والأثنين من منطقة المبيضة، و"طارق. س" 33 سنة، مقيم بمركز ابشواي، أثناء التنقيب والحفر عن الآثار داخل المنزل، كما تم العثور علي مجموعة من المعدات المستخدمة في الحفر، "كواريك، وغلقين، وفؤس، وحبال تيل، و6 قطع حديد، واسطوانتين أكسجين"، كما تبين وجود حفرة عمقها 12 متر داخل المنزل، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

وتم تحرير المحضر اللازم بقسم شرطة أول الفيوم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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