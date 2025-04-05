البيت الأبيض: ‎نتنياهو يزور ‎واشنطن الإثنين المقبل

قال مسؤول بالبيت الأبيض، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو سيزور ‎واشنطن، الإثنين المقبل، وذلك وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

نتنياهو يهدد بمواصلة ضرب غزة حتى إعادة المحتجزين

وتعهد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقاء بالجالية اليهودية في المجر، أمس الجمعة، باستكمال ما وصفه بانتصارات بلاده في قطاع غزة.

وقال نتنياهو، في تصريحات تليفزيونية: "سنستكمل ضرباتنا وسنعيد جميع المختطفين".

60 شهيدا جراء الغارات الإسرائيلية خلال 24 ساعة

بدورها، أفادت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت، باستشهاد 60 فلسطينيا جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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