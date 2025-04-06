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رياضة

موعد مباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

موعد مباراة فولهام
موعد مباراة فولهام وليفربول في الدوري الانجليزي

يستعد فريق ليفربول لمواجهة فولهام اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة فولهام وليفربول


تنطلق مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة فولهام وليفربول


تذاع مباراة فولهام وليفربول في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN sports HD1.

 

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بعد خوضه 30 مباراة في المنافسة.

ويعتلي ليفربول ترتيب البريميرليج بفاق 11 نقطة عن آرسنال صاحب المركز الثاني بعد تعادله أمام إيفرتون بالجولة ذاتها، ويأتي فولهام في المركز العاشر بجدول الترتيب وبرصيد 45 نقطة متساويًا مع بورنموث.

 

واقترب ليفربول من حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم بعد تعثر آرسنال بالتعادل مع إيفرتون بهدف لمثله.

ماذا يحتاج ليفربول لحسم الدوري الإنجليزي 

ليفربول يحتاج إلى الفوز في 4 مباريات من أصل 8 مباريات متبقية له في الدوري الإنجليزي الممتاز لضمان اللقب.

ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 73 نقطة، بينما يأتي آرسنال في المركز الثاني برصيد 62 نقطة بفارق 11 نقطة.

إذا فاز ليفربول في المباريات الأربع القادمة ضد:
- فولهام: سيرفع رصيده إلى 76 نقطة، ما يعني أن الفارق سيصل إلى 14 نقطة بنهاية الجولة 31.
- وست هام يونايتد
- ليستر سيتي
- توتنهام

 

 

وسيصل رصيده إلى 85 نقطة، بينما أقصى رصيد يمكن أن يصل إليه آرسنال هو 83 نقطة، ما يعني أن ليفربول سيكون بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز دون النظر لنتائج آرسنال.

ويبقى فارق الأهداف في مصلحة ليفربول، حيث إن زملاء محمد صلاح (+43) يتقدمون على حساب فريق ميكيل أرتيتا (+30)، حتى الآن في حالة التساوي في النقاط.

 

 

 

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