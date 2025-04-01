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رياضة

آرسنال يفوز على فولهام 2-1 في الدوري الإنجليزي

ارسنال
ارسنال

فاز فريق آرسنال على نظيره فولهام بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الإمارات، ، في المباراة التي تقام مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

افتتح آرسنال التهديف عن طريق ميرينو في الدقيقة 37، وضاف بوكايو ساكا النتيجة في الدقيقة 73، فيما سجل هدف فولهام كارفاليو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. 

تشكيل آرسنال ضد فولهام 

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

في خط الدفاع: مايلز لويس سكيلي، جابرييل سانتوس، ويليام ساليبا، يوريان تيمبر.

في خط الوسط: ديكلان رايس، توماس بارتي، ماتن أوديجارد.

في خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، ميكيل ميرينو، إيثان نوانيري.

تشكيل فولهام ضد آرسنال 

في حراسة المرمى: بيرند لينو.

في خط الدفاع: عيسى ديوب، يواكيم أندرسون، خورخي كوينكا.

في خط الوسط: تيموثي كاستانيي، ساشا لوكيتش، ساندير بيرج، أنتوني روبنسون.

في خط الهجوم: أداما تراوري، إيميل سميث روي، راؤول خيمينيز.

مباراة آرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يحتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، فيما يتواجد فولهام في المركز الثامن برصيد 45 نقطة.

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