قوات الأمن الليبية تضبط 570 مهاجرا غير نظامي ومتهمين بتهريب البشر

أوقفت قوات الأمن الليبية مساء أمس 570 مهاجرا غير نظامي من جنسيات مختلفة وعددا من المتهمين بتهريب البشر في حملة أمنية لمكافحة التهريب والهجرة بمنطقة امساعد على الحدود الشرقية.

ووفقا لبيان جهاز البحث الجنائي في شرق ليبيا فإنه "بعد عمليات تحر واسعة أطلقتها قوات الأمن جرى التوصل إلى عدد من الأماكن في منطقة امساعد والمتخذة أوكارا لتخزين الهجرة غير النظامية وتعذيب وإساءة المعاملة للمهاجرين غير النظاميين".

وأوضح البيان أنه "تم ضبط نحو 570 مهاجرا غير نظامي من جنسيات مختلفة، إضافة إلى عدد من المهربين القائمين على تلك الأوكار".

وشدد البيان على "ضرورة ضرب أوكار الفساد والقضاء على التهريب بجميع أنواعه من هجرة غير شرعية ومخدرات وممنوعات في منطقة امساعد وبئر الأشهب".

وعقب ذلك جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والصحية حيال المهاجرين غير النظاميين وترحيلهم حسب القواعد المتبعة، وإحالة مهربي البشر المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.

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