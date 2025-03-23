الأحد 23 مارس 2025
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أمريكا تعتزم حرمان 530 ألف مهاجر من الإقامة المؤقتة

المهاجرين، فيتو
المهاجرين، فيتو

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعتزم حرمان أكثر من 530 ألف مهاجر من الوضع القانوني المؤقت.


وحسبما ذكرت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، فإنه إذا تمت الموافقة على المبادرة، فإن برامج إقامتهم المؤقتة في البلاد ستنتهي في 24 أبريل المقبل.


ووفقًا للشبكة، يؤثر هذا الوضع على المهاجرين، الذين دخلوا بموجب برنامج خاص، أُطلق في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عام 2023.

وسمح البرنامج للأجانب بدخول الولايات المتحدة، بدعم من كفيل أمريكي والعمل في البلاد لمدة عامين، فيما علّقت السلطات في 2024 قبول المهاجرين، بموجب هذا البرنامج لفترة وجيزة بسبب مخاوف من استخدامه في معاملات احتيالية.

وتعتزم إدارة ترامب، إلغاء الوضع القانوني المؤقت لأكثر من 530 ألف شخص، وصلوا إلى الولايات المتحدة من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، بموجب البرامج التي وضعها بايدن لدخول الأجانب وإقامتهم المؤقتة في الولايات المتحدة.


ووفقًا للشبكة، فإنه من المتوقع نشر الوثيقة يوم الثلاثاء، وبعدها تنتهي برامج الإقامة المؤقتة للمهاجرين في الولايات المتحدة الشهر المقبل.
 

ونقلت الشبكة عن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم قولها: "هذه البرامج لا تخدم منفعة عامة كبيرة، وليست ضرورية لخفض مستويات الهجرة غير الشرعية، ولم تخفف بشكل كاف من الآثار المحلية للهجرة غير الشرعية، ولا تخدم الأغراض المقصودة منها، وتتعارض مع أهداف السياسة الخارجية للإدارة".

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ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب مهاجر المهاجرين الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم

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