الثلاثاء 01 أبريل 2025
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خارج الحدود

أمريكا ترحل 100 ألف مهاجر منذ عودة ترامب للبيت الأبيض

جنود امريكان
جنود امريكان

نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصدر في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن وكالة الهجرة والجمارك ICE رحلت أكثر من 100 ألف مهاجر مخالف، منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة.

واستنادا إلى مصادرها، أشارت الصحيفة أيضا إلى أن عدد حالات العبور غير القانوني للحدود الأمريكية انخفض في شهر مارس الماضي إلى 7 آلاف فقط، ويعتبر هذا مستوى قياسيا منخفضا، ومعظمها تم تسجيله في منطقتي سان دييجو في كاليفورنيا وإل باسو في تكساس.

وأكدت المصادر أن أغلب المُرحلين يتم إعادتهم إلى المكسيك بموجب تنسيق مع السلطات.

يشار إلى أنه في يوم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وعد ترامب خلال أول خطاب له بوقف تسلل المهاجرين غير الشرعيين فورا ، وبدء عملية ترحيل الملايين منهم. 

كما أعلن عن فرض حالة الطوارئ الوطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للبلاد.

ووفقا لتحليلات مركز  American Immigration Council، تُعد المكسيك المصدر الرئيسي للمهاجرين إلى الولايات المتحدة، حيث يشكل مواطنوها 22.8% من إجمالي عدد المهاجرين، تليها الهند بنسبة 6.1% ثم الصين  بـ4.6%.

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