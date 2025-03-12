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صحة ومرأة

يحتوي على مادة مسرطنة، سحب كريم شهير لعلاج حب الشباب

سحب كريم شهير لعلاج
سحب كريم شهير لعلاج حب الشباب لاحتوائه على مادة مسرطنة، فيتو

كشفت شركة لوريال إس. إيه عن سحب علاج حب الشباب "إيفاكلار ديو" من السوق الأمريكية بسبب مخاوف من أنه قد يحتوي على مادة مسرطنة.

شركة لوريال تسحب منتج لعلاج حب الشباب من السوق الأمريكية 

ويحتوي علاج إيفاكلار ديو لعلاج حب الشباب، وهو منتج من منتجات شركة لوريال على بنزويل بيروكسيد وفي بعض الحالات، كالتعرض لدرجات حرارة عالية أو للأشعة فوق البنفسجية، قد يتحلل هذا المكون إلى مادة البنزين المسرطنة.

 

يأتي سحب لوريال من الأسواق بعد عام من تحذير إحدى المختبرات في أمريكا من أن العديد من المنتجات الموجودة على رفوف المتاجر، والتي تحتوي على بنزويل بيروكسايد، تحتوي أيضًا على مستويات عالية من المادة المسرطنة.

 

وأوضحت لوريال بأن الشركة عثرت على آثارٍ من المادة المسرطنة في إحدى دفعات مُنتج إيفاكلار ديو لعلاج حب الشباب.

وقالت: "على الرغم من أن هذه الآثار لا تُشكّل خطرًا على السلامة، إلا أننا ملتزمون بأعلى معايير الجودة". 

وأضافت: "لذلك، وبالتنسيق الوثيق مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، قررنا بشكلٍ استباقي سحب الكمية المحدودة المتبقية من تركيبة إيفاكلار ديو الحالية من السوق الأمريكية".

ما هي منتجات لوريال التي تم سحبها؟


سحبت لوريال جميع دفعات مُنتج إيفاكلار دو لعلاج حب الشباب من لاروش بوزيه في الولايات المتحدة.

 

لماذا تم سحب إيفاكلار ديو من لاروش بوزيه؟


سحبت لوريال طواعية علاج حب الشباب إيفاكلار ديو من لاروش بوزيه بسبب وجود مادة مسرطنة.

يحتوي علاج إيفاكلار ديو لحب الشباب الموضعي - والعديد من علاجات حب الشباب على بنزويل بيروكسيد، وهو مكون معروف للمساعدة في علاج حب الشباب، ومع ذلك، يمكن أن يتحلل بنزويل بيروكسيد إلى مادة البنزين المسرطنة في درجات الحرارة العالية أو من التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

في مارس 2024، أصدر مختبر فايلشور المستقل تقريرًا عن وجود مواد مسرطنة في منتجات علاج حب الشباب المحتوية على بنزويل بيروكسيد والمتاحة حاليًا في السوق. ووفقًا للتقرير، يمكن أن تحتوي هذه المنتجات على أكثر من 800 ضعف الحد الأقصى للبنزين الذي حددته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

دفعت هذه النتائج المختبرات  إلى تقديم التماس إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "لسحب وتعليق مبيعات بنزويل بيروكسيد من السوق الأمريكية".

كما بحثت دراسة نُشرت في سبتمبر 2024 في مجلة الأمراض الجلدية الاستقصائية  في المنتجات المصنوعة من بنزويل بيروكسيد، ووجدت أنه من بين أكثر من 100 منتج تم أخذ عينات منها من ست ولايات، احتوى ثلثها تقريبًا على مستويات عالية من المواد المسرطنة 

تُصنّف هذه المادة الكيميائية كمادة مسرطنة معروفة للإنسان من قِبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC)، والبرنامج الوطني لعلم السموم (NTP)، ووكالة حماية البيئة (EPA).

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ووفقًا للجمعية الأمريكية للسرطان، يرتبط التعرض للبنزين بارتفاع خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الدم وسرطانات الدم.

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