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رياضة

حارس فالنسيا: راهنت فينيسيوس على التصدي لركلة الجزاء ولم يسدد لي 50 يورو

جورجيو مامارداشيفيلي
جورجيو مامارداشيفيلي حارس مرمى فالنسيا

فجر جورجيو مامارداشيفيلي حارس مرمى فالنسيا، مفاجأة بعد فوز فريقه على ريال مدريد 2 / 1، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الثلاثون من الدوري الإسباني.

وتصدى الحارس الجورجي لركلة جزاء أهدرها فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد في الشوط الأول من المباراة، ليقود فريقه فالنسيا للفوز  2 / 1. 

وقال مامارداشيفيلي في تصريحات صحفية: "راهنت فينيسيوس على 50 يورو على أنني سأتصدى لركلة الجزاء التي سددها، لكنه لم يعطني المال، لم أتوقع حتى أن أوقف تسديدة فالفيردي، لقد كنت في حالة صدمة".

واختتم حارس فالنسيا تصريحاته: "إنها مباراة تاريخية، لقد مر وقت طويل، ونحن نغادر هنا بشعور رائع".

ريال مدريد يسقط في فخ الخسارة أمام فالنسيا 2-1 في الوقت القاتل 

وحقق فريق فالنسيا فوزا غاليا على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن لقاءات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني، موسم 2024 /25.

جاء هدف فالنسيا الأول عن طريق مختار دياخابي في الدقيقة 15، فيما تعادل ريال مدريد عن طريق فينيسيوس في الدقيقة 50، قبل أن يسجل هوجو دورو هدفا قاتلا لصالح فالنسيا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

جدير بالذكر أن فينيسيوس جونيور أهدر ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 13، كما ألغى الفار هدفا لصالح ريال مدريد في الدقيقة 21 سجله مختار دياخابي بالخطأ في مرماه.

تشكيل ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: فران جونزاليز.

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجير، تشواميني، فيران جارسيا.

في خط الوسط: لوكا مودريتش، جود بيلينجهام، فالفيردي.

في خط الهجوم: إبراهيم دياز، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

بهذه النتيجة يحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، في حين أن فالنسيا لديه 34 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفاز ريال مدريد في مباراة مثيرة على فالنسيا، في الدور الأول من هذا الموسم من الليجا، بهدفين مقابل هدف.

وتعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، البروفة الأخيرة لريال مدريد قبل لقاء آرسنال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

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فالنسيا ريال مدريد الدوري الإسباني جورجيو مامارداشيفيلي فينيسيوس جونيور

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