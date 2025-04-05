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رياضة

ريال مدريد يسقط في فخ الخسارة أمام فالنسيا 2-1 في الوقت القاتل

ريال مدريد،فيتو
ريال مدريد،فيتو

حقق فريق فالنسيا فوزا غاليا على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن لقاءات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني، موسم 2024 /25.

جاء هدف فالنسيا الأول عن طريق مختار دياخابي في الدقيقة 15، فيما تعادل ريال مدريد عن طريق فينيسيوس في الدقيقة 50، قبل أن يسجل هوجو دورو هدفا قاتلا لصالح فالنسيا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

جدير بالذكر أن فينيسيوس جونيور أهدر ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 13، كما ألغى الفار هدفا لصالح ريال مدريد في الدقيقة 21 سجله مختار دياخابي بالخطأ في مرماه.

تشكيل ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: فران جونزاليز.

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجير، تشواميني، فيران جارسيا.

في خط الوسط: لوكا مودريتش، جود بيلينجهام، فالفيردي.

في خط الهجوم: إبراهيم دياز، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

بهذه النتيجة يحتل ريال مدريد حاليًا المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة، في حين أن فالنسيا لديه 34 نقطة في المركز الخامس عشر.


وفاز ريال مدريد في مباراة مثيرة على فالنسيا، في الدور الأول من هذا الموسم من الليجا، بهدفين مقابل هدف.

وتعد مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، البروفة الأخيرة لريال مدريد قبل لقاء آرسنال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

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