السبت 05 أبريل 2025
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حوادث

بينهم 4 أطفال، كلب ضال يعقر 5 أشخاص في البحيرة

كلب، فيتو
كلب، فيتو

أصيب 5 أشخاص من أهالي قرية معنيا بمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، بينهم ٤ أطفال عقرهم كلب ضال أثناء تواجدهم داخل القرية، وسط حالة فزع انتابتهم، ليتم نقلهم إلي مستشفي إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في حادث عقر الكلب 

فوجئ أهالي قرية معنيا بايتاي البارود بتعرض 4 أطفال وشخص بالمنطقة لهجوم كلب ضال ليصيبهم بالعقر، والمصابزن هم كل من: "غرام رجب محمد، (8 أعوام)، ندي شريف عبد الحميد، (12 عامًا)، مرفت أمين عبد القوي، (39 عامًا)، أنس محمود محمد (10 أعوام)، إياد السيد أنور خليف، (7 أعوام)، وتم حصولهم على مصل عقر الكلب بمستشفي إيتاي البارود العام.

تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة

انتقلت الأجهزة المختصة وتم تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة. 

 

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معنيا إيتاى البارود فزع المصابين

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