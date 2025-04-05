رئيس مهرجان جمعية الفيلم: نتميز باختيار اللجنة للأفلام المنافسة في المسابقة (فيديو وصور)

أطلقت إدارة مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية حفل افتتاح أحدث دوراتها بمشاركة لجنة التحكيم برئاسة د. وليد سيف، وتضم في عضويتها نخبة من صناع السينما، منهم هاني لاشين، تيسير فهمي، طارق الشناوي، منير الوسيمي وآخرون.

وفى حفل الافتتاح صرح مدير التصوير محمود عبد السميع: هذا الاحتفال لا يوجد مهرجان فى العالم يضاهيه فى تفرده وتميزه، وذلك من ناحية الأفلام المختارة، فلا يشارك أي فنان أو نجم أو جهة إنتاجية فى ترشيح الأعمال وانما تختار لجنة تحكيم المهرجان الأعمال المشاركة لتقييم صناعها.

انطلاق العروض

وانطلقت العروض في سينما الإبداع بساحة الأوبرا من 5 أبريل وتستمر حتى 12 أبريل، وتشمل أفضل 7 أفلام تم اختيارها باستفتاء النقاد وصناع السينما، ومنها "الحريفة"، "رحلة 404"، "السرب" و"أهل الكهف".

فيما يقام حفل توزيع الجوائز والتكريم يوم 22 أبريل بقاعة سيد درويش بالهرم، برئاسة مدير التصوير محمود عبد السميع.

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