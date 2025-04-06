التعليم تستطلع رأي طلاب الشهادة الإعدادية حول نظام البكالوريا والثانوية العامة

تستطلع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آراء طلاب الصف الثالث الإعدادي، في جميع مديريات التربية والتعليم حول نظام الثانوية العامة والبكالوريا، وذلك تحت شعار “رأيك يهمنا”.

طلاب الشهادة الإعدادية

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحوار المجتمعي حول نظام البكالوريا المصرية وحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على التواصل المباشر مع كافة أطراف المنظومة التعليمية واستطلاع آرائهم ومقترحاتهم حول النظام الجديد.

نظام البكالوريا المصرية

حيث تبدأ المدارس الإعدادية في توزيع الاستبيان على طلاب الصف الثالث الإعدادي اليوم الاحد بكافة المدارس الإعدادية على مستوى الجمهورية.

كتبت وزارة التربية والتعليم: في حالة التحاقكم بالتعليم الثانوي العام طبقا لقواعد التنسيق الخاصة في محافظتكم، هل ستختارون الثانوية العامة أم البكالوريا المصرية (علما بأنه يكون على الطالب وضع علامة داخل مربع الاختيار).

نظام الثانوية العامة والبكالوريا

ويدون على الاستمارة، اسم الطالب رباعي، والرقم القومي للطالب، والرقم القومي لولي الأمر، وتوقيع ولي الأمر، واعتماد مدير المدرسة، واسم المدرسة والإدارة التعليمية التابعة لها، ومديرية التربية والتعليم.

وأشارت الوزارة إلى أن الفلسفة والمنطلقات للبكالوريا المصرية تتمثل فى تنمية المهارات الفكرية والنقدية - التعلم متعدد التخصصات دمج المواد العلمية والأدبية والفنية) - التقييم المستمر تقسيم المواد على عامين على الأقل) - الفرص المتعددة (جلستي امتحان سنويا)، كما كشفت عن الفروق بين النظامين.

الفرق بين نظام الثانوية العامة ونظام البكالوريا المصرية

وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف أن هذه الاستمارات سيتم فيها بشكل مقارن توضيح مميزات كل نظام سواء الثانوية العامة بشكلها الحالى الذى يتم امتحانها مرة واحدة بالصف الثالث الثانوى فى خمس مواد إجبارية فقط وبمجموع 320 درجة بعد التعديلات الجديدة التى قررتها الوزارة بهذا الشهادة لأول مرة هذا العام، ولا يسمح فيها بأى محاولات للتحسين ولا يسمح فيها أيضا بإعادة امتحان الثانوية العامة فى حالة النجاح فى المرة الأولى بها، بل يسمح فقط بدخول الدور الثانى فى مادتين على الأكثر خلال شهر أغسطس لمن يرسب فى هاتين المادتين فقط، ولايحصل الطالب فيهما سوى على 50% من الدرجة، وأن اللغة الأجنبية الثانية فى هذا الشهادة بدءا من هذا العام لا تضاف للمجموع.



وعلى الجانب الآخر، سيتم فى هذه الاستمارات أيضا التوضيح للطلاب وأولياء أمورهم مميزات النظام الجديد لشهادة البكالوريا المقترح حاليا من الوزارة والمتوقع تطبيقه بدءا من العام القادم بعد إقراره من مجلس النواب والذى تعتمد فلسفته على منح فرص متعددة للطالب يتمكن من خلالها لتحسين مجموع درجاته فى الصفين الثانى والثالث الثانوى العام والعمل أيضا على تنمية مهارات التفكير والنقد والإبداع، ودمج مواد علمية وأدبية وفنية، ولن يكون هناك علمى وأدبى فى ثانوية البكالوريا المصرية وسيتم تطبيقه على طلاب المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة لأنها بديل للثانوية الحالية ومن ثم فإن طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل المصرية وطلاب مدارس IPS لن يطبق عليهم نظام البكالوريا المصرية فى حالة إقراره.



وسيوضح كذلك فى هذه الاستمارة للطلاب وأولياء الأمور أن سنوات الدراسة في البكالوريا المصرية ستكون 3 سنوات سيكون الصف الأول الثانوي منها سنة أساس فقط أما الشهادة ذاتها فستكون على مدار عامين هما الصفين الثانى الثانوى والثالث الثانوى، وسيكون المجموع النهائى للطلاب فى هذا النظام هو ما حققه من درجات على مدار العامين الدراسيين، وسيتم التوضيح فى هذه الاستمارة أن نظام البكالوريا المصرية به 4 مسارات علمية، وهي: مسار الطب وعلوم الحياة، ومسار الهندسة وعلوم الحاسب، ومسار الأعمال، وأخيرا مسار الآداب والفنون.

وستشمل المواد الدراسية فى الصف الأول الثانوي العام مواد: التربية الدينية - اللغة العربية - التاريخ المصري - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق - اللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مادتين خارج المجموع وهما اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.

أما المواد الدراسية بالصف الثاني الثانوي فى نظام البكالوريا المصرية فسوف تتضمن 4 مواد منهم 3 مواد أساسية، وهى اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة لمادة تخصص، يختار الطالب مادة واحدة كالتالى:



- مسار الطب وعلوم الحياة يختار الطالب ما بين مادتى الرياضيات أو الفيزياء.

- مسار الهندسة وعلوم الحاسب يختار الطالب ما بين الكيمياء والبرمجة.

- مسار الأعمال يختار الطالب ما بين المحاسبة أو إدارة الأعمال.

- مسار الآداب والفنون يختار ما بين علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.

وستضم مواد الصف الثالث الثانوي العام 3 مواد تعتبر التربية الدينية مادة أساسية بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل (الأحياء مستوى رفيع) و(الكيمياء مستوى رفيع)، والهندسة وعلوم الحساب تشمل (الرياضيات مستوى رفيع) و(الفيزياء مستوى رفيع)، والأعمال تشمل (الإقتصاد مستوى رفيع) (الرياضيات)، والآداب والفنون تشمل (جغرافيا مستوى رفيع) و(إحصاء) وسيخوض الطالب أكثر من محاولة تصل لقرابة 4 محاولات فى الصف الثانى الثانوى و2 محاولة فى الصف الثالث الثانوي العام ويحصل على الدرجات الأعلى فى هذه المحاولات، وهذا يعنى عودة ما يسمى بتحسين المجموع ولكن بفرص امتحانية متعددة يدفع الطالب 500 جنيه فى المادة بعد أول محاولة والتى تعتبر مجانية.



وبالتالى أصبحت مادتى التربية الدينية واللغة الأجنبية الثانية مضافتين للمجموع فى حالة اختيار الطالب لمادة اللغة الثانية بالنسبة لتخصص أو مسار الآداب والفنون.

وسوف تحتسب درجة كل مادة من مواد الثانوية الـ 7 من 100 درجة ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.

وبالنسبة للمحاولات المتعددة فإنه تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شأنه بها، كما أنه يجب دخول الامتحان للمرة الأولي في العام الدراسي المحدد دون تقديم أو تأخير فيما يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في أي عام دراسي.

وسيتم فى استمارات الاستقصاء هذه توضيح أن الامتحانات فى شهادة البكالوريا المقترحة ستتيح للطلاب فرصتين في كل عام دراسي في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي وشهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي، وأن دخول الامتحان للمرة الأولي يكون مجانًا وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان.

كمال سيتم فى هذه الإستمارات أيضا توضيح مميزات نظام البكالوريا المصرية فى تعدد المسارات في الثانوية العامة ليشمل 4 مسارات وليس تخصصين وهى: الطب وعلوم الحياة، والهندسة وعلوم الحاسب والأعمال، والآداب والفنون، مما يتيح فرصة أكبر للطالب للاختيار بما يتوافق مع ميوله وقدراته والتركيز بدرجة أكبر على علوم المستقبل والمرتبطة بسوق العمل



وتعدد فرص التقييم (التقييم المستمر) وإتاحة أكثر من فرصة للطالب لدخول الامتحانات مما يقلل من الضغوط الواقعة عليه، وقصر عدد المواد في سنتين يتيح للطالب التعمق فيها ويخفف من ضغوط الدروس الخصوصية وإتاحة فرص تدريس مواد متكاملة من كافة التخصصات، كما يسمح النظام الجديد للاعتراف الدولى لشهادة الثانوية العامة.

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